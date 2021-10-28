 

Даже на Первом канале: Ургант посмеялся над Лукашенко

28.10.2021, 8:02, Разное
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Знаменитый ведущий Иван Ургант практически каждый вечер иронизирует над самым яркими персонажами новостного поля в эфире Первого канала. Во время записи очередного выпуска артист высказался о ситуации с коронавирусом в Белоруссии.

Ургант пошутил по поводу отмены обязательного масочного режима в стране. Такое решение было принято после совещания, возглавлял которое президент страны Александр Лукашенко – он потребовал немедленно исполнить это поручение и заявил, что на людей не должно оказываться давление.

Артист сказал, что Белоруссия всегда была особенным государством, где на людей не оказывают никакого давления. “Не зря же ее называют восточноевропейской Калифорнией”, – с иронией заявил ведущий. Он добавил, что Белоруссия – фактически первая страна, которая начала бороться с весьма конкретным видом давления: резинок от защитных масок на уши.

Завершил Ургант речь забавным выказыванием о могуществе последнего диктатора Европы. Он заявил, что очень завидует гражданам в государствах, где COVID-19 напрямую подчиняется распоряжениям руководства страны.

Напомним, что Лукашенко долгое время не верил в опасность коронавируса. Даже сейчас, в разгар пандемии, президент Белоруссии отказывается носить маски и пользоваться антисептиками. Тем временем только по официальным данным со смертельным заболеванием в стране столкнулись почти 600 тысяч человек.



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