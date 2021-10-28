 

Россия напомнила Совбезу ООН о противоправных ударах Израиля по Сирии

28.10.2021, 7:55, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОпасность эскалации напряженности на неподконтрольных правительству территориях Сирии сохраняется, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ организации по Сирии.

«Несмотря на общую стабилизацию военно-политической обстановки в Сирии, риски эскалации напряженности сохраняются, в частности, на неподконтрольных правительству территориях – в Идлибе, Заевфратье и Ат-Танфе», – передает ТАСС слова дипломата. По словам Полянского, РФ «с озабоченностью воспринимает сообщения о непрекращающихся противоправных ударах израильской авиации по территории САР».

Дипломат отметил, что на северо-востоке страны, где наблюдается активность террористов из группировки «Исламское государство», «происходят междоусобные вооруженные разборки». «В связи с этим хотели бы вновь подчеркнуть важность содействия внутрисирийскому диалогу с целью восстановления единства, территориальной целостности, суверенитета и независимости САР», – заключил он.

Напомним, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что израильская авиация атаковала завод по переработке фосфатов в Сирии. По его словам, 13 октября с 23.35 до 23.39 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля вошли в воздушное пространство Сирии в районе оккупированной США зоны Эт-Танф в провинции Хомс и нанесли удар по заводу переработки фосфатных руд в районе Пальмиры. Сирийским военным руководством было принято решение не применять средства ПВО, поскольку в момент атаки израильской авиации в зоне поражения зенитных комплексов находились два гражданских пассажирских воздушных судна, следовавших по маршрутам Дубай-Бейрут и Багдад-Дамаск.



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