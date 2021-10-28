Россия напомнила Совбезу ООН о противоправных ударах Израиля по Сирии

Опасность эскалации напряженности на неподконтрольных правительству территориях Сирии сохраняется, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании СБ организации по Сирии.

«Несмотря на общую стабилизацию военно-политической обстановки в Сирии, риски эскалации напряженности сохраняются, в частности, на неподконтрольных правительству территориях – в Идлибе, Заевфратье и Ат-Танфе», – передает ТАСС слова дипломата. По словам Полянского, РФ «с озабоченностью воспринимает сообщения о непрекращающихся противоправных ударах израильской авиации по территории САР».

Дипломат отметил, что на северо-востоке страны, где наблюдается активность террористов из группировки «Исламское государство», «происходят междоусобные вооруженные разборки». «В связи с этим хотели бы вновь подчеркнуть важность содействия внутрисирийскому диалогу с целью восстановления единства, территориальной целостности, суверенитета и независимости САР», – заключил он.

Напомним, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что израильская авиация атаковала завод по переработке фосфатов в Сирии. По его словам, 13 октября с 23.35 до 23.39 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля вошли в воздушное пространство Сирии в районе оккупированной США зоны Эт-Танф в провинции Хомс и нанесли удар по заводу переработки фосфатных руд в районе Пальмиры. Сирийским военным руководством было принято решение не применять средства ПВО, поскольку в момент атаки израильской авиации в зоне поражения зенитных комплексов находились два гражданских пассажирских воздушных судна, следовавших по маршрутам Дубай-Бейрут и Багдад-Дамаск.