Пять монахов на заборе — ну о чем тут можно спорить?

И правда, какое кому дело, чем украшает свой забор хозяин частного дома. Дескать, хочу фигуры черных монахов поверх стены взгромоздить и взгромождаю — никто не запретит! Кто-то пугается и даже крестится при виде сверхкреативного арт-объекта? А почему, собственно, проблемы суеверных соседей должны волновать владельца пяти черных статуй, «украшающих» периметр его участка? Радоваться должны при виде персонажей из «Властелина колец»!

Только не все жители поселка Круглое, что в Челябинской области, рады ежедневно лицезреть мрачные символы, столь приятные глазу их 33-летнего соседа Юрия Попова. Ну что поделаешь, раз любит он «сказочных» героев… Хотел необычный забор — и сделал. Вот и возвышаются над оным страшноватые черные статуи. Монахи с мечами — это вам не какой-то скучный профлист или кирпич, как у всех.

Однако далеко не каждый признает в этих фигурах любимые образы мужчины, несколько подзадержавшегося в детстве (впадать-то вроде рановато?). Его соседке из дома напротив Екатерине, например, приходится волей-неволей ежедневно лицезреть эти угрюмые объекты с мечами в руках, «как на кладбище Смерти». С ней не согласна другая:

«Да какое кладбище? Это же из сказки — один в один монахи из «Властелина колец», очень красиво. Это его частная собственность, пусть что хочет, то и делает. Я уже бабушка в возрасте, но мне очень нравится. Была бы возможность, мы бы так же сделали».

А стоили монахи не так уж дорого (по 8000 штука), поскольку изготовлены из мешковины, вымоченной в цементе и установленной на каркас. Материал был собственный, мастер нашелся в Интернете, сделал быстро. Осталось только привезти. Правда, в дороге, как рассказал Юрий, без казуса не обошлось:

«Забавный момент был, когда я их забирал. Я накрыл фигуры тканью и загрузил в прицеп, по дороге накидка слетела, поэтому я даже не знаю, что там люди думали».

Делая вид, что его не волнуют мнения соседей, Юрий в глубине души, видимо, все же осознает, что его «художественная композиция» — жутковатое зрелище, резко отличающееся от обычных домов и заборов, — может кого-то шокировать: даже собственной жене он заранее не говорил о своем творческом замысле:

«Я ей не рассказывал, думал, вдруг будет против — лучше избежать конфликтной ситуации. Когда это всё установил, она была на работе и приехала в тот день домой на такси. Они вместе с таксистом были, конечно, удивлены. Она даже шокирована была. Спросила: «Что это?» Я говорю: ‘Это охранники наши’».

Хозяин шедевра, коему богатая фантазия не дает останавливаться на достигнутом, собирается в ближайшем будущем посадить на свой забор еще и птицу, не менее мрачную, чем эти сторожа. Вот только не решил, кого изготовить в той же технике: сову или ворона. Монахов он тоже намерен несколько модернизировать: подвести к фигурам свет, чтобы их лица можно было разглядеть и в темноте.

Источник информации и фото: 74.ru

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