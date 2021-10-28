Все ни раз видели эту девушку в сети, но только сейчас она рассказала печальную правду о себе и что случилось с ее внешностью

Алисия – девушка, проживающая в США. Она ведет свой собственный блок на развлекательно площадке Тик Ток.

Блогерша имеет широкую аудиторию благодаря контенту, который она делает – в основном это видео с преображениями.

Женщина имеет необычную внешность, которую можно сравнить со внешностью пожилой старушки. Блогерша благодаря макияжу и аксессуаром превращается в красавицу.

Ее с удовольствием смотрят тысячи зрителей, которые восхищаются ее умениями. Однако не обходится без хейтеров, которые обвиняют автора канала в обмане, так как не могут поверить, что перед ними один и тот же человек.

Но при этом никто не знал, почему же героиня публикации имеет такую внешность. Американка решилась рассказать правду о себе.

«Когда я была беременна первым ребенком, у меня выпали некоторые зубы. После родов это продолжилось, поэтому я установила съемные протезы. Я была уверенна, что мой супруг меня покинет, ведь теперь я потеряла красоту», – рассказывает Алисия.

Также блогерша рассказала, что первая замена зубов сильно выделялась, так как была изготовлена из металла. Это очень сильно смущало ее. Однако супруг не бросал жену и оказывал всяческую поддержку. После четвертых родов женщина потеряла практические все зубы, а также у нее нашли аутоиммунную патологию. Кроме внешних изменений, девушка стала заложницей комплексов, у нее пропало влечение к мужу.