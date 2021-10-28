 

“Рада, что дожила до этого”. 63-летняя Мадонна показала крупным планом свою пятую точку

28.10.2021, 7:30, Новости дня
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“Я преклоняюсь перед искусством. Искусство – это жизнь”, – подписала снимки 63-летняя певица.

“Рада, что дожила до этого”, – прокомментировала пост певицы daniella.gracy.

“Вы сами – искусство”, – считает natalie_andres.art.

“Красивая девочка”, – написала vallenb_.

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На одном из фото Мадонна нагнулась так, что камера запечатлела крупным планом ее пятую точку.

Фото: madonna / Instagram
Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Певицу занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии “Грэмми”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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