“Рада, что дожила до этого”. 63-летняя Мадонна показала крупным планом свою пятую точку
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“Я преклоняюсь перед искусством. Искусство – это жизнь”, – подписала снимки 63-летняя певица.
“Рада, что дожила до этого”, – прокомментировала пост певицы daniella.gracy.
“Вы сами – искусство”, – считает natalie_andres.art.
“Красивая девочка”, – написала vallenb_.
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На одном из фото Мадонна нагнулась так, что камера запечатлела крупным планом ее пятую точку.
Фото: madonna / Instagram
Контекст:
Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Певицу занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии “Грэмми”.
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