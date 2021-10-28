В Кремле прокомментировали турецкие поставки дронов Киеву

Недавно Украина закупила у Турции ударные боевые беспилотники “Байрактар”. Также страны договорились строить центр технического обслуживания данного вида вооружения на территории Киевской области.

Украинские власти считают, что это оружие необходимо стране для “сдерживания России”. В Москве же об этом совсем другого мнения. Российские власти уверены, что поставки боевого оружия Украине ни к чему хорошему не приведет и очень опасно с точки зрения стабильности.

К слову, Украина уже успела показать новое вооружение в действии. В Донбасе ВСУ бомбили территории с применением полученных от Турции дронов. Песков отметил, что это демонстрирует опасность поставок.

По словам Дмитрия Пескова, это может привести к дестабилизации в регионе. При этом он оне стал отрицать, что у России сейчас хорошие отношения с Турцией.

“Подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения”, – сказал журналистам Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, поставки Украине оружия не помогают улучшать обстановку в зоне обострения, а лишь наоборот делают обстановку хуже.