 

Политолог Корнилов о ситуации в Донбассе: Украине дали отмашку

28.10.2021, 7:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперт считает, что здесь замешан Запад. “Похоже, Украине
дали отмашку”, – заявил политолог. По его мнению, взамен эскалации конфликта на Донбассе Незалежной пообещали подвижки по интеграции в структуры НАТО.

Владимир Корнилов также отметил, что если Россия вновь ограничится
“озабоченностью”, то скоро начнется новый виток эскалации. Он уверен, что это может привести к гораздо более серьезным последствиям, передает “Общественная служба новостей”.

Ранее Владимир Корнилов оценил поведение президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, он делает ровно то же, за что судят в Незалежной бывшего лидера страны Виктора Януковича. То есть вновь наблюдается узурпация власти.

Напомним, недавно рейтинг Владимира Зеленского вновь обвалился. Сейчас украинского лидера поддерживают всего 24,7% украинцев. Политический аналитик Алексей Калиниченко заметил, что политик копает могилу своей политической карьере, не выполняя предвыборные обещания.
Очевидно, что своими действиями украинский лидер лишается доверия народа. Многие жители страны в нем разочарованы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.09 / Мнение: Дефицит и иностранщина как причины краха СССР

08.06 / В России усложнят получение водительских прав – подробности

22.02 / “Игра про правильное время”: Геннадий Зюганов посоветовал включить прохождение “Бесконечного лета” в школьную программу

06.09 / И это все она: Ким Кардашьян теперь будет производить и товары для дома

19.09 / Мнение: Прислали баксы и Баскова

16.07 / В Тобольске из-за планов поставить поклонный крест разгорелся скандал

22.07 / Илон Маск считает, что Земле грозит демографический коллапс

04.04 / Это не голодовка! – Алексей Навальный отказался от еды до конца священного месяца Рамадан

22.07 / Ученые: Медитация и йога помогают повысить мозговую активность человека

25.07 / Сиара стала мамой в третий раз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика