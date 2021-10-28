Политолог предрек ЕС новый период «евросклероза»

«В Европе может начаться новый период «евросклероза» – отказа от углубления европейской интеграции», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее суд ЕС обязал Варшаву выплачивать 1 млн евро в сутки до выполнения требований Еврокомиссии в связи с законом о судебной реформе в Польше.

«Я считаю, что Варшава заключит с Брюсселем соглашение до того, как сумма штрафов достигнет астрономических масштабов. По договору каждая из сторон останется при своем. При этом Польша изменит свое законодательство в угоду Евросоюзу и будет получать чуть меньше дотаций из структурных фондов ЕС и от европейского инвестиционного банка в будущем. Но ни одного евро штрафа она, конечно, не заплатит», – сообщил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

Он напомнил, что Польша – один из крупнейших получателей финансовой помощи от Евросоюза. Из этой организации она явно не собирается выходить, несмотря на текущие препирательства, непреклонность Варшавы и жесткость ЕС. «Обе стороны, на мой взгляд, заинтересованы в завершении конфликта. Польша не сразу, но с течением времени признает верховенство европейского права. Может, это произойдет в каком-то ограниченном круге», – допустил эксперт.

«Сам спор поднимает очень важный вопрос – сохранится ли Европейский союз в его нынешнем виде? Вот когда-то Шарль де Голль тоже очень жестко выступал против того, чтобы структуры Еврокомиссии были наделены дополнительными полномочиями. Этот период получил название «евросклероз» и продлился чуть ли не 20 лет – с 1960-х по начало 1980 годов. Может быть, сейчас на несколько лет наступит еще один такой период "евросклероза" – отказа от углубления евроинтеграции», – добавил Ткаченко.

В среду Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в сутки, пока Варшава не упразднит Дисциплинарную палату польского Верховного суда. На этом настаивает Еврокомиссия: ранее она запустила процедуру по устранению нарушений в связи с введением в Польше нового закона о судебной реформе. По мнению Евросоюза, он угрожает независимости польских судей. В ЕК также усмотрели нарушения в работе дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей.

Напомним, скандал вокруг верховенства европейского права над национальным разгорелся 7 октября, когда Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством ЕС. После этого в стране прошли акции протеста оппозиционеров. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что ЕК использует все имеющиеся в ее распоряжении средства для того, чтобы гарантировать уважение положений европейского права после решения КС Польши.

Между тем Европарламент призвал Еврокомиссию и Совет ЕС немедленно инициировать судебное разбирательство против Варшавы – за нарушение принципа верховенства европейских законов. Кроме того, депутаты потребовали отказать Польше в средствах из фондов Евросоюза для национального плана восстановления экономики после пандемии. Резолюцию на сессии в Страсбурге поддержали 502 депутата, против проголосовали 153, еще 16 парламентариев воздержались.

Позднее польский премьер-министр Моравецкий заявил, что Варшава согласна на «доминирование норм ЕС над национальными законами, национальным законодательством во всех сферах, где компетенции были переданы Евросоюзу». «Но мы не можем позволить себе, чтобы компетенции, которые не описаны в договорах, например, вопросы безопасности или связанные со спортом, регулировала Еврокомиссия или Суд ЕС. Мы на это не договаривались», – констатировал глава польского кабмина.

На фоне разночтений Моравецкий уточнил, что речь не идет о выходе Польши из ЕС. Однако он пообещал, что Варшава «будет защищать свои права любыми средствами», если «Еврокомиссия начнет третью мировую войну». Премьер считает, что руководство ЕС «применяет дискриминационный подход, напоминающий диктат». Польша «должна будет хорошо продумать свою стратегию», если «ситуация продолжит ухудшаться», сказал Моравецкий.

Помимо этого, накануне Европа поставила ультиматум Польше из-за угольной шахты «Туров», на которую приходится 7 процентов энергоснабжения страны. В сентябре Варшава отказалась закрывать шахту, которая, как сообщила Чехия, истощает запасы воды из пограничных регионов. Тогда Европейский суд приговорил Польшу к ежедневному штрафу до закрытия рудника, но Варшава все равно не уступила. Как пишет Bloomberg, ультиматум Брюсселя заключается в следующем: либо власти Польши выплачивают штраф в 500 тысяч евро в день, либо его вычитают из бюджетных платежей.