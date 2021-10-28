Голикова заявила о недостаточном количестве привитых граждан в РФ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в среднем по РФ доля привитых от COVID-19 первым компонентом составляет 67,8% от планового числа.

Она напомнила, что осенью 2021 года РФ должна была достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу в размере 80% взрослого населения.

«Как вы знаете, в Российской Федерации за последние шесть недель, это 37-я – 42-я недели 2021 года, наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции», – сказала она на совещании с регионами, передает РИА «Новости».

По ее словам, по итогам прошедшей 42-й недели показатель заболеваемости составил 172,1 на 100 тысяч населения, что на 13,6% выше, чем на прошлой неделе.

Ранее Голикова заявила, что в РФ сложилась негативная ситуация с распространением коронавируса, она призвала соблюдать ограничительные меры в нерабочие дни.