 

Голикова заявила о недостаточном количестве привитых граждан в РФ

28.10.2021, 7:13, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в среднем по РФ доля привитых от COVID-19 первым компонентом составляет 67,8% от планового числа.

Она напомнила, что осенью 2021 года РФ должна была достигнуть коллективного иммунитета к коронавирусу в размере 80% взрослого населения.

«Как вы знаете, в Российской Федерации за последние шесть недель, это 37-я – 42-я недели 2021 года, наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции», – сказала она на совещании с регионами, передает РИА «Новости».

По ее словам, по итогам прошедшей 42-й недели показатель заболеваемости составил 172,1 на 100 тысяч населения, что на 13,6% выше, чем на прошлой неделе.

Ранее Голикова заявила, что в РФ сложилась негативная ситуация с распространением коронавируса, она призвала соблюдать ограничительные меры в нерабочие дни.



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