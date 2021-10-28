Гинцбург оценил перспективы назальной вакцины от коронавируса

Иммунизация «Спутником V» и затем ревакцинация назальной вакциной, вероятно, будет давать защиту даже от заражения коронавирусом, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот», – передает РИА Новости слова Гинцбурга.

Он отметил, что при иммунизации назальной вакциной создается независимый барьер для проникновения вируса в организм человека на уровне местного иммунитета в области «входных ворот» вируса.

Напомним, в середине октября Минздрав РФ разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной центром Гамалеи.