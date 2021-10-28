Рубль слабо колеблется к доллару и евро

Курс рубля в начале утренних торгов четверга слабо колеблется и к доллару, и к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг повышается на 1 копейку, до 70,65 рубля, курс евро – на 5 копеек, до 81,98 рубля. Январский фьючерс на нефть марки Brent в то же время падает на 2,15%, до 82,07 доллара за баррель, передает РИА Новости.