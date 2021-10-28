 

Рубль слабо колеблется к доллару и евро

28.10.2021, 7:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКурс рубля в начале утренних торгов четверга слабо колеблется и к доллару, и к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг повышается на 1 копейку, до 70,65 рубля, курс евро – на 5 копеек, до 81,98 рубля. Январский фьючерс на нефть марки Brent в то же время падает на 2,15%, до 82,07 доллара за баррель, передает РИА Новости.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.11 / Евросоюз закупит роботов для дезинфекции больниц ультрафиолетом

08.10 / Верещук: Даже наши политические оппоненты были вынуждены признать очень хорошие результаты саммита Украина-ЕС

19.02 / Химики Ставрополя получили грант на создание противораковых веществ

02.06 / Протасевич рассказал о подставившем его человеке

16.11 / Рубль вырос к доллару

12.01 / Байден заявил, что Трамп «не должен занимать офис» президента США

01.08 / Милованов написал заявление в полицию на Данилюка и собирается к врачу

24.09 / Попова заявил о начале сезона гриппа

22.08 / Метеорологи предупредили японцев о надвигающемся тайфуне

15.09 / Кабмин зарегистрировал в Раде проект госбюджета на 2022 год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика