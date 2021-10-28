Российские букмекерские компании сокращают офлайн-сети

28.10.2021, 7:45, Новости

Теги: Бизнес, Интернет, Спорт, Технологии

Эксперты заявляют, что букмекеры РФ с начала пандемии сократили число пунктов приёма ставок (ППС) в два раза.

В период коронавирусных ограничений многие наземные заведения были вынуждены временно закрыться. В их число попали и пункты приёма ставок. Чтобы сократить убытки, букмекеры начали привлекать клиентов на свои интернет-ресурсы, проводя различные акции для новых игроков, а также предлагая партнёрские программы. Читайте о партнёрке Bet365 на Affiliates . Кроме того, компании увеличили объём рекламы на телевидении и в соцсетях, что принесло свои плоды.

В результате клиенты привыкли делать ставки онлайн, из-за чего многие наземные точки перестали быть рентабельными. По этом причине количество ППС снизилось почти на 50%. Об этом заявил Паруйр Шахбазян, основатель портала «Рейтинг Букмекеров».

Эксперты считают, что в будущем букмекерские компании продолжат сокращать наземные сети, однако часть заведений всё же сохранится, ведь вследствие ухода из ритейла неизбежно сократится объём наружной рекламы, что может негативно сказаться на уровне доверия к бренду.

Несмотря на сокращение сетей, обороты букмекерского рынка в 2021 году увеличились на 25% по сравнению с показателями 2020-го.