У побережья Австралии было найдет редкое существо, а понять кто же это пытаются все пользователи Фейсбук

У побережья Австралии было найдено странное существо. Находка была сделана в Квинсленде. Многочисленные попытки определить, что это за животное, стало причиной споров между читателями социальных сетей. Об этом сообщает таблоид Дэйли Стар.

Человек, который нашел существо, выложил кадры в личный аккаунт на Фейсбук. Он решил, что ему попалась рыбешка-бородавочник. Это ядовитый обитатель глубин, плавники которой могут жалить ядом. Комментаторы поспешили сказать автору, что это не рыба. Несмотря на споры, другого варианта никто не смог предположить.

Фото dailystar

Кто-то решил, что это ничто иное, как медуза. Другие предположили, что это часть туши кита или какого-нибудь хищника. Также нашлись пользователи, которые предположили, что это часть амбры – закристаллизованные выделения, которые образует организм кашалота.

Фото dailystar

Находка была проанализирована сотрудниками музея. Они предположили, что это погибший моллюск Мелибе. Это достаточно редкая для Австралии особь.