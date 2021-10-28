Полная автоматизация учета и продаж: интеграция b2b системы с 1С

28.10.2021, 6:46, Детали

Теги: Бизнес, Технологии

Оптовые предприятия, запускающие собственное b2b-решение, часто сталкиваются с необходимостью интегрировать свою систему с программами учета. О том, какие преимущества обеспечивает заказчику интеграция b2b и 1C, можно узнать здесь. Рассмотрим эту интеграцию в деталях.

Интеграция b2b 1C

Как происходит процесс интеграции b2b системы и 1С:

Все товары, которые есть в наличии на складе, отражаются в каталоге b2b-системы и 1C. При перемещении товаров по складу или бронировании в b2b-системе, для клиентов в каталоге отражается изменение их количества. Все изменения цен, скидок и количества мгновенно автоматически отражаются в обеих системах.

При оформлении заказа на оптовой площадке проводится соответствующая операция в 1C, и система сайта генерирует нужные сопроводительные документы для сделки с помощью ЭДО — от договоров и счетов до товарно-транспортных накладных и актов сверки.

Все документы, завизированные в системе электронного документооборота с использованием цифровой подписи, подтягиваются в 1C.

Система автоматических уведомлений об изменениях статуса заказа держит в курсе всех деталей менеджеров на стороне поставщика и закупщика.

Ведется автоматический сбор статистических данных для подготовки аналитики и отчетности.

Интеграция b2b системы с 1C позволяет:

Автоматизировать управление продажами, что экономит до 70% времени менеджеров. Специалисты, которые не загружены рутинными задачами вроде ввода или обновления дублирующихся данных в различные системы, могут сфокусироваться на более приоритетных и требующих креативного подхода целях, вроде привлечения новых клиентов.

Работать в привычном и понятном интерфейсе. Каждый отдел, от продаж до бухгалтерии, будет работать в своей системе, но при этом данные во всех системах будут всегда актуальными.

Отслеживать складские остатки и перемещения по складу в режиме реального времени, резервировать нужные товары при их появлении.

Контролировать обмен информацией, отслеживать любые проблемы при передаче данных и синхронизации двух систем. При поступлении сигнала о замедлении, остановке или зависании процесса обработки данных специалисты компании-разработчика оперативно устраняют эти проблемы.

Ускорить решение любых проблем в 1С благодаря автоматическому фиксированию таких ошибок в системе b2b.

Об интеграции системы b2b с 1С и возможностях ее настройки больше информации можно найти по ссылке в блоге компании AGORA.