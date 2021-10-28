Над Великой китайской стеной сняли на видео загадочную структуру

Пользователь видеохостинга YouTube Джфриссина (Jfrissina) 27 января сего года загрузила в Сеть интернет довольно примечательное видео, когда в объектив камеры попадает загадочная структура в форме медузы, парящей над Великой китайской стеной.

Jfrissina лишь уточнила, что снято это онлайн-камерой, принадлежащей редакции местного кабельного телевидения. И еще маленькое уточнение: когда на НЛО стали обращать внимание туристы и показывать в небо пальцами, трансляция с web-камеры была тут же прекращена.

К сожалению, таинственный объект в небе все равно вскоре исчез за облаками, как внезапно и появился оттуда. На летательные аппараты пришельцев это не очень похоже, если не говорить о каких-то аномалиях типа порталы и «кротовые» норы. Сами китайцы предрасположены к мнению, что это полет дракона: просто, мол, его плохо видно из-за большого расстояния, облаков и солнечного освещения (по мнению этого народа, драконы всемогущи и потому могут принимать всевозможные облики, в том числе человека). И что дракону ничего не стоит показаться в виде какой-то загадочной структуры…

Как бы то ни было, а видео уже вскоре стало вирусным, поскольку, как отметили специалисты по съемках, оно подлинное и вполне заслуживает пристального внимания. Особенно для уфологов и любителей паранормальных явлений. Ведь полет этот был не только странным по структуре, но и совершенно беззвучным. Именно так, например, и летают могущественные драконы над Китаем с самых древнейших времен и до сей поры, как убеждены многие жители Поднебесной. Согласно опросам, до 20 процентов Китая верят в этих огнедышащих монстров, которые по поверью были прародителями китайской нации (скорее всего, были инопланетянами-рептилоидами). Или, по крайней мере, привнесли в нее что-то цивилизованное и основополагающее, отличное от всего остального мира. В этом-то сомневаться не приходится…