 

День святого Ефимия: приметы и запреты 28 октября

28.10.2021, 6:24, Разное
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Православные верующие отмечают 28 октября день память Ефимия Благочестивого. Также этот православный праздник называется Ефимий Осенний. Этот православный праздник богат на традиции и запреты, которые пришли к нам из давних времен.

ИСТОРИЯ

Cвятой Евфимий жил в IX веке и носил имя Никита, пока не стал монахом. В 18 лет он отрекся от всех светских дел и ушел в монастырь.

16 лет Ефимий жил на горе Олимп, потом перебрался на Афон. После пострижения в великую схиму он решил стать отшельником. Истории о Ефимии благочестивом и о его добрых делах быстро распространились по всему миру.

Святой стал жить на острове, после чего совершил подвиг столпничества. Ефимий возродил и построил несколько монастырей. Скончался святой в Палестине в 898 году.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

Если на Ефимия 28 октября выпадет снег, в следующем году будет хороший урожай.

Если в этот церковный праздник видны круги и пятна на луне, а небо ясное, жди заморозков.

Если 28 октября вокруг луны заметили красные пятна, скоро выпадет снег и подует сильный ветер.

Облака над солнцем на День Ефимия – жди ненастья. Если в этот православный праздник кошка жадно пьет воду, скоро будет непогода.

Если же пес воротит нос от миски, тоже к ненастью. Много полевок на поле – к снежной и долгой зиме. Если 28 октября снова полетели и проснулись мухи и комары – к теплой зиме с оттепелями.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 28 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

  • Нельзя делать работу по дому
  • Нельзя стирать белье
  • Нельзя чинить сломанные предметы
  • Плести косы
  • Рассказывать о своих смелых планах.


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