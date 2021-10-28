 

Samsung готовит к презентации недорогой смартфон Galaxy A03

28.10.2021, 6:18, Новости дня
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Судя по информации, размещенной на официальном сайте компании Samsung, в ближайшее время должна состояться российская презентация Galaxy A03 – еще одного бюджетного смартфона, разработанного в Южной Корее.

Снизить цену производителю удалось за счет использования дешевого процессора Unisoc, который гарантирует наличие оперативной памяти в объеме 2 Гб. Впрочем, не исключено, что раздет получит ОЗУ с объемом в полтора раза большим.

Предполагается использование экрана с диагональю 6,5 дюйма, хотя это еще не проверено. Однако почти наверняка в устройстве будет установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч. А поддержки стандарта передачи данных 5G здесь не будет вовсе. Собственно говоря, для покупателя это будет главная жертва, которую он принесет во имя низкой цены.



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