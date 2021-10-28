Протоиерей Александр Ткаченко оценил профессиональные качества нового детского омбудсмена

«Мария Львова-Белова и я – коллеги в области помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Уверен, что на новом посту уполномоченного по правам ребенка Львова-Белова будет высокопрофессионально соблюдать права детей – это ее жизненный приоритет», – сказал газете ВЗГЛЯД священник, член Общественной палаты Александр Ткаченко, комментируя назначение Львовой-Беловой на пост детского омбудсмена.

«Я искренне радуюсь и ликую от ее назначения. Она замечательный человек и профессионал в области защиты детей. Я имел честь трудиться с ней в Общественной палате и горжусь этой работой», – говорит протоиерей Александр Ткаченко, гендиректор организации «Детский хоспис», член Общественной палаты России.

На новом посту Львова-Белова «будет высокопрофессионально соблюдать интересы и права детей, потому что для нее это давно стало жизненным приоритетом, это принцип любой ее деятельности». «Мы с ней коллеги в области помощи детям с тяжелыми, хроническими, орфанными заболеваниями. Работа с наиболее уязвимой частью общества останется приоритетом ее работы», – уверен священник.

Ткаченко полагает, что инициативы Львовой-Беловой «будут основаны на системном подходе, аккуратном и детальном анализе, разработанном в сотрудничестве с общественными организациями, с профессиональным сообществом». «Я искренне желаю ей терпения, поддержки коллег и помощи Божьей. Очень рад за нее», – подытожил протоиерей.

В среду Владимир Путин подписал указ о назначении сенатора Марии Львовой-Беловой на пост федерального уполномоченного по правам ребенка. Ранее этот пост занимала перешедшая в Госдуму Анна Кузнецова.

Вновь назначенный детский омбудсмен заявила, что «прямо сейчас» приступит к своим обязанностям и встретится с командой уполномоченного, передает ТАСС. Львова-Белова обратилась к президенту с просьбой о возможности встречи через два месяца, чтобы «уже более предметно обсудить свое видение и задачи на ближайшую перспективу».

Новый федеральный уполномоченный по правам ребенка в 2003 году окончила Пензенское училище культуры и искусств, два года спустя – Самарскую государственную академию культуры и искусств. С 2019 года проходит обучение в Пензенском государственном технологическом университете. Львова-Белова – выпускница 4-го потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС («школы губернаторов»).

В 2009-2020 годах была соучредителем организации по содействию социальной адаптации «Благовест». С 2014 года – учредитель реабилитационного центра «Квартал Луи». С 2019 года по сей день – в президиуме генсовета «Единой России», сопредседатель рабочей группы по поддержке гражданского общества. С 2020 года – сенатор Совета Федерации, член комитета по социальной политике, полпред верхней палаты при уполномоченном при президенте по правам ребенка.

Львова-Белова – супруга православного священника, они с мужем воспитывают девятерых детей (четверо из них приемные), также она выступает опекуном тринадцати недееспособных молодых людей с инвалидностью.

«Мария Львова-Белова имеет огромный жизненный и профессиональный опыт в сфере поддержки семьи и защиты детей. Она прошла большой личный и профессиональный путь – от волонтера и основателя региональной благотворительной организации до общественного и политического деятеля федерального уровня», – прокомментировала назначение нового детского омбудсмена секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

«По биографии Марии мы видим, что она человек, который готов взять на себя ответственность за результат. Как мать пятерых родных и четырех приемных детей она, опекун нескольких детей с особенностями развития – она лучший эксперт, в компетенциях которого соединен и личный, и профессиональный опыт», – цитировал Михееву Telegram-канал Общественной палаты. Секретарь ОП напомнила, что при всей имеющейся у нее нагрузке, Львова-Белова стала победительницей конкурса управленцев «Лидеры России», «где конкуренция невероятно высока и требуется максимальная самоотдача, говорит об умении концентрироваться на результате, о высоком уровне ее работоспособности».