 

В Ростовской области более трети ковидных госпиталей загружены полностью

28.10.2021, 6:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБолее трети из всех госпиталей для больных с коронавирусом в Ростовской области были полностью загружены по состоянию на утро среды, сообщил глава управления информполитики правительства Ростовской области Сергей Тюрин.

«Одиннадцать из 38 госпиталей на сегодняшнее утро были загружены на 100%. Загруженность коечного фонда ковидных госпиталей постоянно меняется», – приводит его слова ТАСС.

В свою очередь главный государственный санитарный врач региона Евгений Ковалев сказал, что Роспотребнадзор характеризует ситуацию с распространением коронавируса в Ростовской области как крайне напряженную. Руководитель управления Роспотребнадзора отметил, что максимальная заболеваемость на данный момент фиксируется среди основной группы риска – старше 65 лет.

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 153 590, выздоровели после заражения 129 570 человек, умерли 7 615. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,04.

Ранее глава Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе свободны 49 коек для больных с коронавирусом, занято уже более 1800.



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