 

Асад предсказал «новые войны и поражения» США

28.10.2021, 6:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПосле поражения США в Афганистане и Ираке «будут новые войны и поражения», сообщил президент Сирии Башар Асад.

Асад выступил перед выпускниками курсов высшего командования и штаба сирийской армии. Он сказал, что с 2011 года десятки тысяч сирийцев стали жертвами войны, но «политическая война» против Сирии оказалась гораздо «опаснее традиционной». При этом, как сообщил Асад, армия Сирии сохранилась благодаря вере народа в ее силу. «До скорой встречи на полях сражений», – приводит его слова РИА «Новости».



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