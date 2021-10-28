Асад предсказал «новые войны и поражения» США

После поражения США в Афганистане и Ираке «будут новые войны и поражения», сообщил президент Сирии Башар Асад.

Асад выступил перед выпускниками курсов высшего командования и штаба сирийской армии. Он сказал, что с 2011 года десятки тысяч сирийцев стали жертвами войны, но «политическая война» против Сирии оказалась гораздо «опаснее традиционной». При этом, как сообщил Асад, армия Сирии сохранилась благодаря вере народа в ее силу. «До скорой встречи на полях сражений», – приводит его слова РИА «Новости».