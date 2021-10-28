Мнение: Об «абсолютной катастрофе» перед локдауном

Ничего не боящаяся, но всё же изрядно перепуганная страна с тревожно-мнительным, но совершенно пофигистичным населением уходит на очередной ковидный локдаун. Народ рванул, кто куда: одни полетели в Египет, другие бросились в алкогольные магазины запасаться впрок. А пробки на московских дорогах стали непреодолимыми.

Меж тем, это ещё цветочки и мелочи. «Абсолютно катастрофичная картина» по мнению некоторых, прежде не склонных к алармизму аналитиков, складывается накануне локдауна совсем в другом месте, крайне важном для каждого, если брать во внимание перспективу.

Инфляция в России за неделю с 19 по 25 октября вновь ускорилась. Об этом отчитался в среду Росстат. В десятый раз подряд и в 16-й раз с начала темпы роста индекса потребительских цен переписали рекорд 2016 года. Так, всего за неделю корзина Росстата стала дороже на 0,28%, а годовая инфляция, по расчетам МЭР, вплотную приблизилась к отметке 8% годовых, вдвое превысив целевой уровень ЦБ (4%) и в 1,5 раза – значения на начало года. Скорее всего, «реальная» инфляция – та, которую средний россиянин замечает, когда платит за покупки в магазине или на рынке, ещё выше раза в 1,5-2.

Продукты за четыре недели октября подорожали вдвое больше, чем за весь сентябрь (на 2,01%), а в годовая продовольственная инфляция прочно закрепилась выше 10% (10,58%). C 1 января по 25 октября инфляция набрала 6,28% – вдвое больше, чем на ту же дату год назад.

«Это абсолютно катастрофичная картина, – отмечает Евгений Суворов, экономист банка Центрокредит. – Мы имеем дело не с ростом цен по отдельным товарным группам. Ускорение идёт широким фронтом».

Теперь говорят цифры.

На 4,8% с начала октября и 30,18% год к году, согласно Росстату, выросли цены на курятину. Говядина стоит на 14,07% дороже, чем год назад, свинина – на 14,68%. Гречка дорожает со скоростью примерно 1% в неделю и достигла годового роста на 18,46%. Мука добавила к ценникам 1,9% с начала октября и 10,56% в годовом выражении. Яйца взлетели в цене на 11,13% за четыре недели и стоят на 26,78% дороже, чем год назад. Годовой рост цен на вермишель достиг 11,31%, на сахар – 13,57%, на огурцы – 60,50%, на помидоры – 58,82%. «Пьедистал почета» по-прежнему делят картофель и капуста с ростом на 74,11% и 87,87% соответственно.

Стремительно дорожавшие летом стройматериалы лишь незначительно подешевели к осени: доски стоят на 68% дороже, чем в начале года; плиты ДСП – на 62,69%, металлочерепица – на 42,37%. Рост цен на телевизоры достиг 10,2% год к году, на отечественные автомобили – на 15,02%, на сигареты – 17,24%. Бензин подорожал на 6,87% с начала года – вдвое больше, чем за тот же период 2020-го.

Обесценивающая сбережения и «сжигающая» доходы инфляция все больше беспокоит россиян, реальных доходы которых так и не вернулись к докрымским отметкам, а по итогам прошлого года скатились до минимума за 10 лет. 61% граждан называют рост цен главной причиной тревоги – этот ответ с большим отрывом опережает другие, включая бедность (36%), коррупцию (33%), рост безработицы (33%), показал опрос «Левада-центра» (признанного иноагентом решением Минюста РФ). Даже пандемия (32%) меньше тревожит людей, чем инфляционный пожар, охвативший экономику, которая едва успела перевести дух после годичной давности коронакризиса.

Темпы экономического роста будут замедляться в конце года из-за ужесточения политики ЦБ РФ и ухудшения эпидемической ситуации, говорит главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. «Новые ограничительные меры – нерабочие дни в начале ноября и частичный локдаун в Москве, области и других регионах – обойдутся экономике в 0,1% годового ВВП в неделю, а в случае расширения сроков и географии локдаунов эффект может оказаться более масштабным», – оценивает он.

При этом, по мнению Банка России, обуздать инфляцию не получится. До конца года темпы роста потребительских цен так и останутся около верхней границы официального прогноза – 8%. Об этом, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы в среду, сообщил первый зампред Банка России Алексей Заботкин. Разворот инфляционных трендов «начнет принимать устойчивый характер лишь в первой половине 2022 года.

Несмотря на это, ЦБ, похоже, намерен вести «войну» против вышедшей из-под контроля инфляции до победного конца, несмотря на то, что экономическая статистика уже ухудшается, пишут аналитики Росбанка. На заседании в декабре регулятор снова повысит ключевую ставку, вероятно, до 8% годовых, а возможно, и выше, прогнозирует Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка. Денежный рынок закладывает в котировки 8,25% на горизонте 6 месяцев и 9,25% – на горизонте год.

Для Эльвиры Набиуллиной, взявшейся держать инфляцию на уровне 4%, наступает момент истины. «Либо сейчас рост инфляции удастся замедлить, либо инфляция продолжит ускоряться, и тогда периода снижения ставок нам придется жать очень долгое время», – говорт директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

И хотя большинство россиян, не забывших ещё 1990-е с их двузначными в месяц показателями роста потребительских цен, ситуация и впрямь тревожна. Не столько из-за переписывания ценников, сколько из-за реакции ЦБ РФ на это. Используя свои денежно-кредитные рычаги, он сможет вообще лишить экономику денег, добив её окончательно.

И всё же эта заметка не только про экономику, но и про #жизнь. Она прекрасно иллюстрирует настроения в экспертной среде. И правда, с каких это пор инфляция в 8% – да пусть и во все 10% – годовых стала считаться «абсолютной катастрофой»?

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