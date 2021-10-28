Впихнули невпихуемых

В штабе олимпийской сборной по хоккею «звезд» — девать некуда. И — ни одного опытного тренера.

Петр Саруханов / «Новая»

Чудные дела творятся вокруг «пекинского» олимпийского штаба хоккейной сборной страны. Чудные и понятные разве что кукловодам. Именно они вывели хоккей на кремлевский уровень, когда назначения непредсказуемы и нелогичны, а сокровенным знанием обладают только избранные.

То ли дело раньше, в последние несколько лет, когда не только сборную, а весь российский хоккей с неистовой энергией выстраивал по своему разумению первый вице-президент Федерации хоккея РФ Роман Ротенберг — автор идеи возрождения «Красной машины», базового клуба сборной, обязательного совмещения постов, карточной игры «кадры мимо», и других инициатив. Никаких загадок — всем было понятно, кто идеолог и вдохновитель операции «Я сделаю вам хоккей, как раньше, только лучше».

Бурная системная деятельность Романа Борисовича привела к провалам на всех фронтах и коллапсу с национальной сборной накануне Олимпиады.

Великие хоккеисты, краса и гордость страны разве что глухо ворчали в сторонке, да и сейчас голос не подадут, потому что сиятельное государственное покровительство важнее всего. Независимо от того, кто и как конкретно его осуществляет, да и от результата тоже.

Сейчас Ротенберг-младший неожиданно ушел в тень. Может, на время. Может, за дело решили взяться взрослые дяди — из той же колоды, но куда более влиятельные, как тот же председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги Геннадий Тимченко, которого предположительно называют главным автором всей этой кутерьмы с олимпийским штабом. Может, взрослые товарищи и родственники просто попросили Романа Борисовича вести себя потише и пока не высовываться. Может, просто подыскивают новой его должности название менее звучное, чем «Глава штаба сборных», которое Роман Борисович сам себе придумал. Но то, что он в ближайшее время всплывет, можно даже не сомневаться. Президент ФХР Владислав Третьяк к происходящему имеет лишь косвенное отношение, он в большой закулисной игре — фигура чисто номинальная.

А отдуваться уже сейчас пришлось новоявленному главному тренеру национальной сборной Алексею Жамнову. Уже подписавшему контракт с ФХР — при том, что прежний контракт с Валерием Брагиным еще не расторгнут. Это вообще мелочь по сравнению со всем остальным.

Итак, вначале Владислав Третьяк заявил, что сборную на Олимпиаду в Пекин повезет творец олимпийской победы-2018 Олег Знарок. Через день Третьяка поправили, а наспех собранный экспертный совет ФХР в количестве пяти человек рекомендовал на должность главного тренера экс-генерального менеджера «Спартака» Алексея Жамнова. Сам Жамнов и участвовал в историческом заседании, то есть, получается, себя же и рекомендовал. Тогда же было объявлено, что консультантами нового главного тренера будут прежний главный тренер Валерий Брагин и несостоявшийся его сменщик Олег Знарок. Обещались и сенсации, которые состояться не замедлили.

Первая пресс-конференция Алексея Жамнова обошлась без привычного в последнее время пафоса, но, по сути, могла ввести в шок любого человека, мало-мальски знакомого с историей вопроса. Де-юре главный тренер Брагин уже не фигурировал вообще ни в каком качестве. Зато фигурировали как ассистенты главный тренер ЦСКА Сергей Федоров, главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов, бывший член тренерского штаба «Питтсбурга» Сергей Гончар и тренер вратарей «Сан-Хосе» Евгений Набоков. На всю эту блистательную команду бывших игроков НХЛ приходится восемь с половиной лет серьезной тренерской работы, в основном — на долю Алексея Кудашова. В результате чего в штабе появились должности советников, которые заняли президент ЦСКА Игорь Есмантович и вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский, неизвестно. «Отставник» Олег Знарок пока остался в качестве консультанта без права появления на лавке, а главным откровением стало сообщение о назначении Ильи Ковальчука генеральным менеджером сборной.

Ковальчук еще не объявлял о завершении игровой карьеры. То, что он знает реалии и НХЛ, и КХЛ, имеет богатый опыт выступлений и пользуется авторитетом, наверное, еще не повод назначать его генеральным менеджером. Правда, в российском варианте эта ключевая для североамериканского хоккея должность — скорее представительская. За океаном, да и в Европе генеральный менеджер формирует тренерский штаб и подбирает состав. Здесь же должность Ковальчука была расшифрована как «неофициальный капитан».

Через день поправили уже Жамнова — оказывается, Илья Ковальчук будет не генеральным менеджером, а менеджером по работе с игроками НХЛ. Роману Ротенбергу еще ничего не подобрали, но Жамнов предположил, что первый вице-президент ФХР будет заниматься в основном организационными вопросами. В старые времена такая должность называлась «начальник команды», и начальник, как правило, отвечал за все, кроме результата.

Алексей Жамнов. Фото: РИА новости

Еще одной новостью этих дней стало номинальное «повышение» в должности, а на самом деле убирание с поля главного тренера молодежной команды, знаменитого Профессора Игоря Ларионова. Ему прочили должность в олимпийском штабе, а предложили возглавить так называемую олимпийскую сборную, которая на самом деле вторая сборная России. Этим абсолютно никому не нужным образованием руководил Олег Браташ, заменивший Ларионова на посту «молодежки». Кстати, Браташ отправится со своей командой в Финляндию на первый этап Евротура — как в прошлом году было с Ларионовым. А дебютом нового штаба настоящей олимпийской сборной будет Кубок Первого канала.

К слову, РФ последней из всех участников олимпийского турнира объявила состав тренерского штаба. В составе которого оказался один профессиональный тренер с более или менее большим опытом работы, и то исключительно в КХЛ. Судя по именам, народ подбирали по принципу «мы круче Канады», с олимпийскими чемпионами и обладателями Кубка Стэнли — правда, в качестве игроков.

В канадском олимпийском штабе тоже немало обладателей и финалистов Кубка Стэнли, в том числе экс-главный тренер чемпионского «Сент-Луиса»-2019 Даг Армстронг — в качестве генерального менеджера — и нынешний наставник дважды подряд чемпионской «Тампы»-2020 и 2021 Джон Купер — в качестве главного тренера. Плюс обладатель Кубка Стэнли-2018 с «Вашингтоном» Барри Тротц, плюс финалисты Брюс Кэссиди и Питер Дебур. Сравнивать эту суперпрофессиональную компанию с нашей даже не смешно.

Наши закулисные менеджеры, подбирая новый штаб, ориентировались на канадский опыт, но получилось карикатурное его отражение.

Родоначальники хоккея давно взяли за правило: на турнире с участием всех сильнейших хоккеистов мира командой и руководят сильнейшие тренеры.

Это не стопроцентная гарантия успеха, но две последние Олимпиады с участием хоккеистов НХЛ выиграла именно сборная Канады. Россияне взяли золото, и то не без труда и везения, только тогда, когда всех сильнейших не было — в Пхенчхане-2018.

Согласно традиционной отечественной модели, изрядно скорректированной российскими временами, тренер национальной сборной — безусловный лидер, работающий вдолгую, авторитетный и по возможности харизматичный. В новом столетии эта модель сработала, пусть с разной степенью, с Вячеславом Быковым, Зинэтулой Билялетдиновым и Олегом Знарком. Первые двое при этом провалили Игры-2010 и 2014 соответственно. Очевидно, формат «тренер — царь и бог» наверху нынче сочли окончательно исчерпанным, но новая постройка, как и способ ее создания, выглядят настолько нелепо, что невольно задаешься вопросом:

а зачем «строителям» это надо? Им что, мало миллиардных госконтрактов и забот по умножению собственных опять же миллиардных состояний? Зачем Тимченко, Ротенбергам и прочим их соратникам еще и хоккей?

Очевидно, за Россию радеют. Ну и, само собой, за хоккей как за игру народную, а значит, электоральную, да еще близкую к трону. То, что творится вокруг штаба сборной, иначе как бесовщиной не назовешь, но это не результат борьбы кланов, как считают особо проницательные критики. Это результат тотального господства сиятельных дилетантов, считающих себя профессионалами и спасителями Отечества. Хоккей пляшет под их дудку и выживает как может.

Даст бог, и после Пекина выживет.

Владимир Мозговой, обозреватель «Новой»

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