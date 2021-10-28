 

Компания Qualcomm представила новые модели процессоров

28.10.2021, 5:24, Новости дня
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Во время последнего официального мероприятия компания Qualcomm представила публике сразу четыре новых процессора, который выйдут под популярным брендом Snapdragon. Одни чипы предназначены для дешевых моделей смартфонов, другие – для дорогих, пояснили представители разработчика.

Так, процессор Snapdragon 778G Plus 5G должен обеспечить высокую производительность мобильного устройства. На нем можно запускать ряд алгоритмов искусственного интеллекта для выполнения разных функций.

Snapdragon 695 5G отлично подойдет для работы сетями Интернета пятого поколения. Модель процессора 480 Plus 5G уже предназначена для бюджетных устройств. А 680 4G – самый энергоэффективный чип. Но он, увы, не поддерживает 5G.



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