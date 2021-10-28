 

Эксперты отмечают невероятную скорость распространения Windows 11

28.10.2021, 5:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На сегодня самой популярной среди владельцев компьютеров версией операционных систем является Windows 10. Однако представленная Windows 11 уже бьет рекорды по скорости распространения по всему миру, отмечают эксперты.

На самом деле, так быстро ни одна из ее предшественниц не завоевывала сердца пользователей. Всего за три недели после официальной презентации финальной сборки 5% устройств, ранее работавших на Windows 10 и ОС постарше, перешли на Windows 11. Если посчитать и тех, которые ранее установили бета-версию, то получится еще больше, говорят специалисты.

По предварительным прогнозам, уже к концу текущего года на Windows 11 перейдет каждый десятый компьютер. Причина такого успеха проста. Новая операционка не требует нового «железа», а легко устанавливается на устройства, приобретенные еще несколько лет назад.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.11 / В футзальной Лиге чемпионов украинский клуб выиграл у соперника с разницей в 27 мячей

05.02 / Во Львове осквернили памятник Бандере

05.06 / Стало известно о состоянии пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге девочки

14.09 / К Крыму подлетели два способных нести ядерные заряды американских самолета

04.02 / Фрейндлих могут выписать домой спустя полтора месяца после госпитализации с COVID-19 – Telegram-канал “Mash на мойке”

11.08 / Лукашенко хорошо подготовился к протестам. Фразы “Лукашенко – диктатор” или “ЦИК неправильно считает голоса” – это уже несколько уголовных статей

10.03 / Путин и Эрдоган дали старт началу строительства третьего блока турецкой АЭС «Аккую»

21.06 / В Росавиации назвали города, из которых можно летать в Турцию

20.09 / В РФ выявлено 6 тыс. 148 новых случаев коронавируса

29.09 / Asahi Shimbun – уходящий премьер Японии оставит преемнику массу нерешённых дипломатических проблем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика