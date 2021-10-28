Эксперты отмечают невероятную скорость распространения Windows 11

На сегодня самой популярной среди владельцев компьютеров версией операционных систем является Windows 10. Однако представленная Windows 11 уже бьет рекорды по скорости распространения по всему миру, отмечают эксперты.

На самом деле, так быстро ни одна из ее предшественниц не завоевывала сердца пользователей. Всего за три недели после официальной презентации финальной сборки 5% устройств, ранее работавших на Windows 10 и ОС постарше, перешли на Windows 11. Если посчитать и тех, которые ранее установили бета-версию, то получится еще больше, говорят специалисты.

По предварительным прогнозам, уже к концу текущего года на Windows 11 перейдет каждый десятый компьютер. Причина такого успеха проста. Новая операционка не требует нового «железа», а легко устанавливается на устройства, приобретенные еще несколько лет назад.