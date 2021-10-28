Молдавия объявила о планах дополнительно купить газ у европейских компаний

Власти Молдавии заявили о планах заключить контракт о пробной закупке 1,5 млн куб. м газа сразу у двух европейских компаний – швейцарской DXT Commodities и польской PGNiG, информирует пресс-служба агентства публичной собственности при кабмине республики.

Ранее были проведены два пробных тендера. Победу в первом одержала польская компания, а во втором уже компания из Нидерландов Vitol. Условия были следующие: компании должны были продать один млн кубометров газа, а также доставить его к границе страны. Сумма сделки не разглашалась. В среду объявили о третьем тендере – закупка 1,5 куб. м газа.

«Тендер, объявленный на третий день центральным поставщиком электроэнергии Energocom, выиграли два участника», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию на сайте агентства публичной собственности.

Речь в этом случае идет о компаниях DXT Commodities и PGNiG. Они начнут поставлять топливо уже с четверга.

Топливо было решено закупить для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа.

Ранее сообщалось, что Газпром 1 октября продлил с Молдавией контракт на поставку газа на месяц. Через неделю власти страны сообщили, что потребление превышает объемы поставки. 22 октября в стране ввели режим ЧП.