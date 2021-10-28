 

Лондон решил потребовать у Парижа пояснить угрозы санкциями

28.10.2021, 5:12, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыФранция должна будет дать пояснения по поводу заявлений о возможности ввести санкции против Великобритании из-за спора о разрешениях на вылов рыбы, сообщил представитель британского премьера по Brexit и международной политике Дэвид Фрост.

В среду Париж заявил, что первый пакет мер против Лондона «начнет применяться со 2 ноября, если британская политика в сфере рыбной ловли не будет изменена». Франция угрожает Великобритании более жесткими нормами ввоза товаров, запретом на выгрузку морепродуктов, а также шагами, «связанным с электроснабжением Нормандских островов», передает ТАСС.

Фрост отметил, что «по официальным каналам» Лондон «каких-либо заявлений французского правительства не получал». Британская сторона «потребует немедленных разъяснений по поводу планов» Парижа. Фрост назвал меры, которыми грозит Париж, «непропорциональными и вызывающими разочарование», они не соответствуют торговому соглашению с ЕС и международному праву. Великобритания намерена дать «адекватный и тщательно выверенный» ответ на санкции. По версии Лондона, британская сторона, соблюдает договоренности и одобрила 98% запросов, поданных рыболовами ЕС.

Напомним, в министерстве Франции по делам моря заявили, что ведущие рыболовные страны Западной Европы считают неадекватными действия Великобритании в области рыболовства. В апреле ЕС пригрозил Британии санкциями в случае невыполнения обязательств по Северной Ирландии и прав в области рыболовства. Французские рыболовы получили 200 британских лицензий — фактически вдвое меньше, чем требовал Париж.



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