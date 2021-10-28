Мнение: Дао морской войны

Занимательная, хотя и небесспорная стилизация под Сунь-Цзы.

С основными посылами вполне можно согласиться – сильный флот способный решать разнообразные задачи необходим, в его строительстве следует избегать шаблонных подходов и недооценки роли морской силы в вопросах войны и мира.

Дао морской войны

Есть пути, ведущие к победе, есть пути ведущие к поражению, есть пути не ведущие никуда. Знающий, тот кто познал Дао морской войны, идёт только по тем путям, которые ведут к победе.

Потому, что Дао – это не просто путь, Дао – это все пути к цели вместе, это первопричина множества вещей, в числе которых и победа. Но Дао надо

постичь.

1. ИСТИНА

1-1. Генералы говорят: все решают солдаты на земле.

Генералы говорят: все решает авиация на земле

Генералы говорят: всё решает ядерное оружие на земле

Но Знающий говорит: всё решится на море, как всегда

1-2. Ибо, если море за врагом, то он перережет поставки и снабжение, заминирует порты и гавани, разрушит заводы и фабрики, разрушит склады и командные центры своими ракетами с кораблей и подлодок, и с палубных самолётов,

уничтожит электростанции, лишит торговли и припасов, обрушит на народ голод и холод навсегда – всё с моря. Солдаты на земле не помогут.

1-3. Ибо если море за врагом, то он соберет авианосцы вместе и будет на каждый твой базовый самолёт десять вражеских палубных; соберёт ракетные корабли и будет на каждый твой аэродром сотня вражеских крылатых ракет;

и на каждый твой атакующий самолёт с берега десятки вражеских зенитных ракет с кораблей, а ещё твоим лётчикам трудно будет искать мобильные цели в море, потому что корабли всегда движутся. Аэродром же всегда в одном и том же месте.

Самолёты на земле не спасут.

1-4. Ибо если море за врагом, то он выведет на удар свои подлодки с баллистическими ракетами, нанесёт удар с малым подлётным временем, и не успеет пройти команда на ответно-встречный удар твоими ракетами, враг же подведёт свои подлодки с крылатыми ракетами под самый

берег и ударит с короткого расстояния в упор своим тактическим ядреным оружием и сотрёт всю твою оборону с лица земли. Потом в ход пойдут бомбы. Твоих же подлодок с баллистическими ракетами уже не будет, ведь враг господствует в море. Смертельная ошибка!

1-5. И поэтому Знающий говорит: нейтрализуй флот врага, и враг не опасен. Используй свои подлодки с баллистическими ракетами, чтобы держать его в страхе. Удерживая свои коммуникации, перебрасывай по ним

войска, снабжай их с моря и армия сможет победить. Торгуй по захваченному морю своими товарами и народ не будет голодать, а промышленность стоять. Побеждай на море и тогда победишь везде. Всё решается на волнах,

над волнами и под ними.

1-6. Но для победы нужна верная стратегия.

2. СТРАТЕГИЯ

2-1. Корбетт говорил, что надо господствовать на коммуникациях.

Мэхэн говорил, что надо бороться с вражеским флотом.

Горшков говорил, что атомные подводные лодки нанесут сокрушительный удар по вражеской стране или что страх этого остановит врага.

Знающий говорит: все правы, но действовать надо по обстановке.

2-2. И если тебе не победить врага в сражениях, пусть твои ракетные подлодки сокрушат сначала его страну ядерным пламенем – бей в упор и будь быстрым, чтобы он не успел пустить свои ракеты с земли, чтобы его бомбардировщики не успели взлететь, чтобы его корабли и подлодки невышли из баз.

Пусть твои силы найдут его ракетоносцы в глубине и не дадут им нанести ответный удар. Пусть твои корабли ударят по его берегу так, чтобы он не оправился. Делай как учил Горшков. Больших сражений же поначалу избегай, прибегнешь к ним когда вражеский флот ослабнет без тыла.

2-3. Если же шансы есть, то разбивай его силы по частям. Если он соберёт их в одном месте, ты проиграл. Если их разбить по частям, то он проиграл. Будь быстрее, преследуй его и уничтожай без пощады, пока он не собрал все силы вместе. Делай как учил Мэхэн. Сражайся до

победы.

2-4. И если вражеская страна разрушена, если его возможность нанести ответный удар нейтрализована, если его бомбардировщики уничтожены на аэродромах, а палубные лётчики погибли от зенитных ракет и утонули вместе с авианосцами, если его подлодки потоплены, базы

разрушены, а остатки кораблей прячутся по разным далям, а враг всё равно не сдаётся, и строит планы продолжать войну, то минируй его базы и блокируй порты и гавани, отрезай его от коммуникаций и не давай ему на них появляться, взрывай его трубопроводы на дне моря и режь

кабели, держи его в блокаде до тех пор, пока он не смирит свою спесь, не давай ни ему, ни его сторонникам выходить в море, держи его коммуникации перерезанными вечно. Делай как учил Корбетт. Господствуй на коммуникациях, потому, что это и есть господство на

море, а оно ведёт к победе.

2-5. Одни говорят: мы должны обороняться у своих берегов.

Потому, что на нашем берегу наши базы, запасы оружия, госпитали, доки, береговые батареи, аэродромы, авиаразведка и истребители. Здесь наше топливо и подкрепления, здесь гавани, где можно укрыться. Берег – наша сила, здесь мы можем встретить врага со всей своей

мощью, а у вражеских берегов придётся воевать тем, что взяли с собой, а силу врага будет питать его берег.

Другие говорят: оборона должна идти по берегам врага. Тогда нам не нужны береговые батареи, не нужна охрана водного района. Тогда нам не нужны тральщики и не нужны базовые штурмовые полки. Мы ударами с моря загоним врага на его землю, и будем всегда сильнее, потому, что

корабли всегда мобильнее, чем то, что движется по суше, и мы будем концентрировать силы быстрее. Мы сможем следить за врагом и бить по его силам когда угодно. Он же вынужден будет принимать бой на урезе воды.

Знающий говорит: все правы, но действовать надо по обстановке.

Если обстановка требует того, чтобы враг сначала истёк кровью у твоего берега, то сделай так – дай его флоту броситься на твою оборону и истечь кровью. Потом переходи в наступление. Но смотри, не ошибись в выборе!

Если обстановка требует уничтожить врага быстрее, чем он смог вывести все свои силы, то с огромной скоростью бей его в его базах и на его аэродромах всеми своими силами, так, чтобы уничтожить как можно больше сил, которые он может бросить в бой. И не давай ему потом

перейти в контрнаступление. Уничтожай его беспощадно прямо у него дома. Но смотри, не ошибись в выборе!

2-6. Кто-то спросит: а как сделать выбор – наступать или обороняться, бить первым или не бить, встречать ли противника у своих берегов или же бить его на его базах и в его портах? Что позволит не сделать ошибку?

Знающий отвечает: в умении сделать правильный выбор и есть искусство командира. Если бы универсальный ответ существовал, то всё было бы предрешено, но ничего не предрешено. В этом и состоит путь к победе – уметь принимать правильные решения. Поэтому командование это

искусство, а не наука, хоть математика и важна, хоть расчёты и важны. А в искусстве соревноваться кто-то всегда лучше. Вот каков ответ. Сражайся!

2-7. Нет единственного правильного пути к победе вообще, но есть правильный в данной конкретной обстановке. Задача – сделать правильный выбор, но не держаться за него, если обстановка изменилась.

2-8. Но чтобы выбор был осознанным, нужны знания.

3. ЗНАНИЕ

3-1. Одни говорят: Зачем изучать опыт прошлого? Что толку изучать операции броненосцев в ракетную эру? Какую пользу может дать опыт, полученный в другую эпоху? Сейчас воюют иначе.

Другие говорят: Раньше воевали артиллерией и торпедами, сейчас ракетами большой дальности. Раньше бомбардировщик поднимал одну маленькую бомбу и бросал её с пикирования, сейчас штурмовик запускает две управляемых ракеты с безопасного расстояния и уходит,

всё изменилось, старый опыт больше не нужен.

Знающий говорит: мало что изменилось, а в основном, ничего не изменилось. Весь опыт важен и должен изучаться.

3-2. Смотри, вот 21-летний лейтенант в палубном бомбардировщике с поршневым мотором. Он отправлен по примерному пеленгу на цель, которую на корабле не видят. Прибыв в район её местонахождения он должен её обнаружить и атаковать. Его при этом могут сбить, и он

может промахнуться, например, из-за огня противника. Цели же в том месте может не оказаться.

Смотри, вот противокорабельная ракета, пущенная с ракетного корабля по примерному пеленгу в упреждённое место цели. Она отправлена на цель, которую на корабле не видят. Прибыв в район нахождения цели, она должна навестись на неё и поразить её. Её при этом могут

сбить, и она может промахнуться, например, из-за помех. Цели же в том месте может не оказаться.

В чём же разница между ними, до момента попадания или промаха, скажи? В том лишь, что лейтенант умнее, и может действовать по обстановке, ракета же в любом случае пойдёт на цель так, как запрограммирована. В остальном же разницы нет! Их обоих использовали

одинаково – послали за горизонт по пеленгу на невидимую цель, чтобы они её нашли. А если это не та цель? Самолёт медленнее ракеты, но то, что будет сбивать ракету быстрее и смертоноснее, чем то, что будет сбивать самолёт лейтенанта, ведь их с ракетой разделяет

эпоха. Но всё равно, до момента удара по цели разницы почти нет. Да, самолёт с лейтенантом потом должен вернуться, но это потом, до момента атаки же разницы почти нет. Вот в чём состоит правда. Опыт прошлого применим и к настоящему, даже в тактике.

3-3. Знающий говорит: в стратегии изменилось то, что можно сначала сокрушить страну врага, а потом заняться его флотом. Раньше так было нельзя. Всё остальное принципиально не изменилось.

В оперативном искусстве изменилось мало – так же, как и всегда, нужны базы, плавтыл, корабли могут быть на ремонте, и есть зоны, где враг безоговорочно господствует в воздухе. Нужно топливо. Также как и всегда, флот мобилен, и враг может принять бой, а может

уклониться от него. Но появилась новая техника. Она кое-что даёт, например позволяет не дать действовать подлодкам – вообще. Ракеты теперь диктуют не столкновение с врагом, а выходы на рубежи пуска, но требуют более точной разведки.

В тактике изменилось почти всё – теперь все корабли воюют также, как в старину воевали лишь авианосцы, просто ракетами, а не самолётами, но также – атакуют противника издалека, не видя его. Подлодкам же не надо всплывать.

3-4. Но, не будь самоуверенным – стоит тебе потерять свои вертолёты и беспилотники, и тебе придётся искать противника и опознавать его визуально, как в старые времена, если он не излучает. Стоит твоему ракетному залпу уйти на ложные цели, как ты осознаешь, что у тебя

осталась только пушка, потому, что зенитные ракеты тебе нужны для обороны.

Стоит тебе попасть в район с нейтралами, как ты поймёшь, что противокорабельные ракеты неприменимы и сначала надо опознать цель визуально. А если у противника есть авиация или ракеты, то ты опять останешься с одной пушкой, зенитные ракеты будут нужны

для другого.

Вот тогда-то и станет понятно, насколько уроки прошлого устарели. Вот тогда-то ты и поймешь, важен ли опыт артиллерийской эпохи. Смотри, чтобы не было поздно!

3-5. Вот остров. Из-за него выходит старый артиллерийский лёгкий крейсер, ищущий противника. А там – ракетный фрегат, у которого осталось две небольших ракеты и одно лёгкое орудие. Предрешён ли исход этого боя, ведь эти корабли разделяет эпоха? Подумай-ка об этом! Нужно ли

было изучать старые бои в архипелагах?

3-6. Вот Того, воюющий с русскими. Он не отступал пока Порт-Артур не пал под атакой с земли. Потеря двух больших кораблей не отвратила его от достижения цели. Вот Ямамото. воюющий с американцами. Он нанёс сильный удар по Гавайям и нанёс противнику большие потери. Сам

же потерял мало. И ушёл, забрав с собой свои авианосцы, оставив противника зализывать раны. Вопрос – кто из них действовал правильнее? Вопрос – может ли сегодня

командующий встать перед таким же выбором?

Знающий говорит: ракеты изменили сам бой, и подготовку к нему, но оперативные вопросы старых войн снова могут встать перед тобой, в почти неизменном виде. Ты тоже можешь оказаться перед выбором – уйти почти без потерь у себя и с большими потерями у противника, или же

вцепиться в него, теряя корабли и людей. Что выбрать? Для ответа надо знать то, кто, чего и как добился в своих войнах.

3-7. Вот Атлантика. По ней идут суда с припасами для войны. Многое из этого попадёт в Советский Союз. Скажи, а если бы не алюминий с транспортов, то как бы они делалидвигатели для танков? Если бы не порох с транспортов,

то сколько бы у них было снарядов? Ведь то, что у них было своего, у них отняли. Чем бы всё закончилось для них? Но немцы проиграли подводную войну.

3-8. Вот Тихий Океан. Американские подлодки уносят транспорта японцев на дно. Они смогли то, что не смогла Германия. Но в чём же была разница? Не в том ли, что все силы японцев были скованы боями с сильным американским флотом, и не могли защитить свои

коммуникации? Тогда как союзники в Атлантике не были скованы и могли?

3-9. Вот они – уроки прошлого. Это и есть то знание, которое помогает не ошибиться.

Знающий говорит: почти все стратегические или оперативные задачи, с которыми ты можешь столкнуться, как и некоторые тактические проблемы, уже были в прошлом, и описаны в книгах. Но их надо, во-первых, изучить, а во-вторых – правильно понять. В этом залог

верности выбора в настоящем. В этом залог мастерства.Учись при любой возможности, тренируй сознание, времени может не хватить.

3-10.Но помни – всё равно ничего не предрешено! А ещё надо понимать принципы, которые помогали побеждать в прошлом и помогут в будущем.

4. ПРИНЦИПЫ

4-1. Одни говорят: корабли устарели, авиация всё потопит.

Знающий говорит: важен принцип. Авиация может только

бить, корабли могут занимать пространство. Это разные

вещи. Вот есть акватория, её нельзя занять самолётами.

Один самолёт будет сбит кораблями, два самолёта буду

сбиты кораблями, три самолёта будут сбиты кораблями,

четыре самолёта будут сбиты кораблями, а больше в

авиаразведку никто не пошлёт – корабли войдут в воды,

которые якобы защищала авиация. Если же акваторию тоже

охраняют корабли, то будет бой, противник будет

задержан, а за это время авиация сможет атаковать

большими силами.

Принцип – авиация бьёт, корабли удерживают. Запомни

его. Нельзя удержать акваторию без кораблей. Но они

должны вызвать авиацию на помощь, когда идёт враг и

обеспечивать управление ей.

4-2. Другие говорят – корабли устарели, подлодки неуязвимы.

Решим задачи подлодками.

Знающий говорит: важен принцип. Нет такой подлодки,

которая могла бы не отступая и не убегая драться с

отрядом кораблей, и не утратить в определённый момент

скрытность, а утрата скрытности для неё смерть. Если

она потеряет скрытность рядом с кораблями, её уничтожат

корабли. Если она потеряет скрытность вдали от

кораблей, то они поднимут с палуб авиацию, или вызовут

её с берега, и лодка будет потоплена.

Принцип – авиация бьёт, корабли удерживают. Запомни

его. Нельзя удержать акваторию без кораблей. Но они

должны вызвать авиацию на помощь, когда идёт враг и

обеспечивать управление ей.

4-3. Но это не значит, что корабли должны быть неспособны

вести бой самостоятельно! Удаляясь от своих берегов они

в любом случае вынуждены будут полагаться на себя всё

больше и больше.

4-4. Третьи говорят – крылатые ракеты сдержат врага и

разгромят его. Поэтому удары крылатыми ракетами по

берегу – главная задача флота.

Знающий говорит: важен принцип. Что такое крылатая

ракета по разрушительной мощи? Это та же авиабомба,

попавшая точно в цель. Можно ли поставить сильного и

храброго врага на колени сотней авиабомб, попавших в

цели? А тысячей? Не верь глупцам. Крылатые ракеты

должны решать задачи победы над флотом врага, если они

с неядерной боевой частью. Удары по базам, складам

оружия и топлива, докам, кораблям на якоре и базам

морской авиации – вот для чего они нужны, и даже если

флот твой станет огромным, и ракет будут тысячи, тебе

их всё равно не хватит даже на это. Используй свою силу

правильно!

Хотя стратегически важный объект ими можно атаковать,

но в виде исключения.

Принцип – крылатые ракеты флота решают задачи флота.

Запомни его. Но ядерная война – другое дело! Помни и об

этом.

4-5. Кто-то спросит: правильно ли, что флот будет заниматься

только борьбой с вражеским флотом и больше ничем?

Знающий говорит: важен принцип. Целью флота должна быть

победа в войне в целом. Определи верно то, что нужно

для победы именно над этим врагом. Если у врага нет

своего флота, то действуй сразу против его берегов и

коммуникаций. Если у врага есть флот, то реши, можно ли

его разбить, и реши, можно ли его разбить не подвергая

свою страну риску ядерного удара. Выбирай с чего начать

– с уничтожения ядерных сил врага и сокрушения его

страны, если его флот пока непобедим, или сразу начни с

охоты на его флот, если его можно победить, или запугай

его флот, загони его в базы и блокируй минами, после

сокруши крылатыми ракетами, если это возможно – по

обстановке. Может быть армия захватит его базы с земли?

Может быть ВВС уничтожат его корабли в базах? Иногда

возможно и это, и тогда это нужно просто поддержать. А

когда его флот будет убран с пути, действуй против его

территории и коммуникаций. И так пока он не утратит

способность или желание драться. Это и будет победа.

Принцип – все пути верны, если они идут к победе.

Запомни его. Но смотри, не ошибись в выборе цели!

4-6. Кто-то спросит: В чём же сущность войны на море вообще,

ведь всё что было сказано ранее – частности?

Знающий говорит: Нужно получить возможность свободно

действовать против территории врага, и его

коммуникаций, а самому врагу не дать действовать против

своей территории и своих коммуникаций. Всё действия

должны быть подчинены этому, и против вражеского флота

нужно действовать поэтому.

Если достигнуто и первое, и второе, то можно победить в

войне;

если первое не достигнуто, а второе достигнуто, то

оборона успешна, но враг не разгромлен, и победа будет

труднодостижима;

если первое достигнуто, а второе не достигнуто, то

впереди в лучшем случае взаимное поражение;

если же ничего из этого не достигнуто, то впереди

полный разгром.

Это основной принцип морской войны.

Нужно ли полностью уничтожать вражеский флот для

достижения нужных результатов? Только если он до

последнего не сдаётся. Пока он активен, нужно

концентрироваться на его уничтожении. Если же он ослаб,

бежит от твоих сил, прячется в базах и не отваживается

выйти в море, то необходимость атаки против него должна

диктоваться обстановкой.

Это ещё один основной принцип морской войны.

Исключение – подлодки с баллистическими ракетами. Их

всегда нужно уничтожать в первую очередь.

Это – важнейшее правило морской войны.

Свои же такие подлодки нужно сохранить до момента

нанесения ими удара по врагу.

Это – второе важнейшее правило морской войны.

4-7. Кто-то спросит: но если флот противника нейтрализован,

если его берега беззащитны, если его коммуникации

перерезаны, если ядерное оружие уже использовано в том

объёме, в котором было можно, или же его нельзя

использовать, если враг голодает и его промышленность

стоит, что ещё можно сделать для победы?

Знающий говорит: В этом случае есть две возможности –

блокада до капитуляции, если противник на островах, и

вторжение. В последнем случае, флот должен обеспечить

высадку десанта сил вторжения, или помощь десантами

силам вторжения с земли. Вторжение – единственный

способ окончательного завершения войны, если враг не

сдаётся. Блокаду же применяют если иное невозможно и

есть время чтобы сломить ей дух и силы врага.

4-8. Всё это возможно, если понимаешь свои силу и слабости.

5. СИЛА И СЛАБОСТЬ

5-1. Незнающие говорят: всё решает промышленная мощь.

Незнающие говорят: всё решает численность сил.

Незнающие говорят: всё решает демография.

Знающий говорит: За исключением совсем неблагоприятного

соотношения сил, всё решается в штабах, и в бою.

5-2. Промышленность не может работать на войну вся и сразу,

её надо мобилизовать, для чего народ должен этого

захотеть.

Всё население не может быть отправлено на войну, только

его доля, и их ещё надо мобилизовать, обучить,

вооружить, и отправить воевать, для чего народ должен

этого захотеть.

Все силы не могут быть введены в бой сразу, их сначала

надо собрать вместе.

И для всего этого нужно много времени

5-3. Поэтому сначала, слабая сторона имеет дело не со всей

потенциальной мощью врага, а с наличными силами,

которые зачастую ещё и разъединены. Это даёт

возможность слабой стороне, во-первых, разбивать силы

врага по частям, во-вторых, разбивать их с минимальными

потерями со своей стороны, в третьих, разбивать их с

большими потерями для врага. Но надо хорошо воевать!

5-4. Тогда итоговое соотношение сил будет всё лучше, и лучше

для бывшей слабой стороны. Потенциальную же мощь враг

может и не успеть использовать. Если его народ будет

деморализован повторяющимися долгое время поражениями,

то война окажется настолько непопулярной, что её

придётся прекратить. Если народ не захочет её

продолжения, то промышленность не получится

мобилизовать, а людей призвать на службу.

5-5. Поэтому надо побеждать в боях достаточно долго, чтобы

враг устал, постоянно терпеть поражения. Большие потери

за один раз не заставят никого прекратить драться,

только разозлят; постоянные и не уменьшающиеся потери

рано или поздно заставят врага поверить в

непреодолимость своих трудностей, и поникнуть духом.

5-6. Если же достаточно быстро разбить силы врага по частям,

то возникает шанс на победу. Особенно, если ещё и

разрушить его верфи издалека.

5-7. Всё будет изначально безнадёжно только тогда, когда

изначальное соотношение военных сил безнадёжно. Но

такое бывает очень редко.

5-8. Таким образом, скорее всего победит тот, кто лучше

планирует операции и лучше дерётся, а не у кого больше

заводов и населения. Но нужно торопиться и не

затягивать войну, иначе сильный использует весь свой

потенциал и всё изменится.

5-9. Будь осторожен и не путай техническое превосходство с

умением сражаться! Это разные вещи. Технического

превосходства необходимо стремиться достичь, если это

не слишком дорого и сложно. В другом случае, нужна

тактика и оперативное искусство, которые парируют

техническое превосходство врага. Но это не умение

сражаться, это другое. Хорошее ракета, это одно, умение

ей пользоваться – другое! Не ошибись! Мастерство воина

важнее, потому, что сражаются люди, машины это только

инструменты, хоть они и необходимы. Необходимости

стараться получить хорошее оружие это не отменяет, надо

лишь помнить, что одно не заменяет другое.

5-10.Помни, что столкнувшись с регулярными большими

потерями, враг, имеющий преимущество в численности

будет уклоняться от боя, для создания не просто

превосходства, а подавляющего превосходства и только

потом примет бой. Заставь его драться раньше! Для

этого, нужно атаковать то, что он не сможет не

защищать. Не давай ему времени подумать, будь быстр и

безжалостен. Изменяй соотношение сил в свою пользу.

5-11.Помни, что даже маленькие успехи потом сложатся в один

большой, не упускай даже мелких шансов нанести врагу

урон. Кроме того, веди бои до его полного уничтожения,

преследуй, сколько нужно, не давай врагу передышек,

доводи дело до конца. Отказаться от такого правила

можно только, в тех боях, где это заведомо приведёт к

излишним и большим потерям, большим, нежели у врага.

5-12 Изматывай его рейдами и наноси ему потери в ходе них,

чтобы он не мог спокойно собирать силы, но не

задействуй излишне много сил в рейдах, на случай

неудачи.

5-13.Помни, что сражаются люди, и побеждают друг друга люди.

5-14.Помни при этом, что ничего не предрешено.

5.15.И ещё тебе нужны правильно придуманные корабли.

6. КОРАБЛИ

6-1. Глупые говорят: Построим разные корабли, посмотрим, что

получится

Глупые говорят: Нужно идти в ногу со временем и

внедрять инновации

Глупые говорят: Флот это символ государства, он должен

демонстрировать флаг

Глупые говорят: Мы построили корабль, надо теперь

придумать как его применить

Глупые говорят: Надо загрузить все заводы, чтобы они не

стояли

Глупые говорят: Строить флот надо, чтобы стимулировать

экономику.

Глупые говорят очень много несуразицы, когда дело

доходит до постройки кораблей, всего и не перечислить.

Знающий говорит: первичным является предназначение.

Сначала нужно, чтобы появилось предназначение, потом,

чтобы появился корабль для него. Иное не имеет смысла.

И если флот предназначается для войны, то корабль

должен быть предназначен для участия в ней. Иное не

имеет смысла. Если государство не планирует отправлять

корабль в бой, или использовать для поддержки тех,

которые пойдут в бой, пусть даже вынужденно, или если

для него нет реальных задач, то его не нужно строить.

Если же ему есть предназначение, то он должен быть

построен в соответствии с ним. Иное не имеет смысла.

6-2. Поэтому нет смысла обсуждать, какие корабли нужно

строить, если есть понятное предназначение, ведь тогда

понятно какие;

нет смысла обсуждать, какие корабли нужно строить, если

для них нет предназначения ведь тогда понятно, понятно,

что никакие;

нет никакого смысла обсуждать, инновационен ли корабль

или нет, если у него есть предназначение, и он ему

соответствует, ведь он полезен;

нет никакого смысла обсуждать инновационен ли корабль,

если у него нет предназначения, или он не соответствует

ему, ведь он бесполезен;

нет никакого смысла обсуждать, выглядит ли флот как

символ, потому, что он не для этого, и корабли не для

этого;

нет никакого смысла обсуждать стимулы для экономики,

потому, что флот не для этого, и корабли не для этого;

нет никакого смысла обсуждать раздачу заказов заводам,

потому, что флот не для этого, и корабли не для этого;

нет никакого смысла обсуждать разную несуразицу,

потому, что флот не для этого, и корабли не для этого.

Народ, который не хочет это понимать, может быть предан

смерти врагами, которые это поняли.

6-3. Поэтому корабли строятся для боя с вражескими

тактическими единицами – кораблями, подлодками и

самолётами, и для ударов по берегу.

Или же корабли строятся для вспомогательных задач, или

высадки десанта, или разведки.

Или же корабли строятся чтобы снабжать боевые корабли.

Но если корабль не нужен ни для снабжения, ни для

вспомогательных задач, ни для разведки, ни для высадки

десанта и если он не предназначен для боя с вражескими

тактическими единицами, а именно кораблями, подлодками

и самолётами, или для ударов по берегу, то он не может

существовать и не должен быть построен.

6-4. Глупые говорят: надводный корабль всё равно будет

потоплен авиацией.

Знающий говорит: корабль не дерётся один, он дерётся в

составе отряда. Вполне можно спрогнозировать, какой

типовой наряд сил на один корабль будет поднимать в

воздух тот или иной противник с авиабазы, или

авианосца, и создать корабль, отряд из которых имел бы

хорошие шансы отбить такой удар. И после воевать такими

отрядами, не меньше.

Так можно решить, каким должен быть такой корабль, и

какими должны быть отряды из них, чтобы драться с

авиацией.

6-5. Глупые говорят: надо построить много маленьких

кораблей, которые могут строиться быстро и в большом

количестве, и которые не жалко терять.

Знающий говорит: такие корабли не смогут воевать на

волнении, их запас хода будет ограниченным, скорость на

волнении недостаточной, оружие слабым, и применить его

на волнах не получится. Нельзя будет наступать на

домашние воды врага с таким флотом, а значит,

невозможно будет добиться решающей победы.

При этом флот из множества маленьких кораблей не только

слабый, но и очень дорогой, в нём очень много

соединений, штабов, командиров, кораблей, причалов. И

всем этим ещё и тяжело управлять. Никакого толку!

Глупые говорят: надо строить огромные корабли со

сверхмощным вооружением, чтобы они были намного сильнее

любого мыслимого корабля в мире.

Знающий говорит: такие корабли стоят так дорого, и

строятся так долго, что их будет слишком мало для

победы. К тому же, как можно будет бросать их в бой,

когда они столько стоят? Как возмещать потери? Как

создать должную численность флота, если вся страна

сможет построить всего несколько кораблей? Опасная

глупость!

6-6. На самом деле нужен баланс между простыми кораблями и

сложными кораблями, между маленькими кораблями и

большими кораблями, который будет отражением их

предназначения. Есть корабли небольшие, есть корабли,

способные наступать через океан, количество тех и

других должно соответствовать выбранной стратегии, а их

размеры и оружие – предназначению. Нельзя сказать, что

корабль должен быть больше или меньше, если он и его

оружие соответствуют предназначению. Нельзя сказать,

что корабль несовременный, если он и его оружие

соответствуют предназначению. Всегда надо помнить, что

сила корабля и численность флота противоречат друг

другу и выдерживать баланс.

6-7. Глупые говорят: построим огромную подводную лодку,

которая будет нести множество крылатых ракет и

торпедных аппаратов, она станет самой мощной и среди

многоцелевых, и среди ракетных.

Знающий говорит: многоцелевая подводная лодка должна

всегда сохранять скрытность. Большая лодка не может

быть такой же скрытной, как лодка поменьше, построенная

на том же технологическом уровне. Всегда, значит

всегда, и лодка должны скрытно двигаться, скрытно

обнаруживать цель, скрытно выпускать по ней торпеды,

которые должны быть малошумными. Сигналом о том, что

идёт атака для атакуемого должно быть включение

самонаведения торпеды, а для остальных – взрывы торпед.

И даже после этого лодка не должна себя обнаружить,

уйдя также скрытно.

О каком же множестве ракет говорят глупцы? Разве

подлодки для этого? Сколько подлодка проживёт, выпустив

двадцать ракет с грохотом на весь океан?

Конечно, на подлодке могут быть и крылатые ракеты, но

без ущерба для остальных её качеств и без значительного

увеличения размеров. Иначе она будет слишком заметной,

не сможет воевать на мелководье и ставить мины в базах.

Её цена будет чрезмерной, а значит подводный флот будет

малочисленным и слабым.

Всё должно соответствовать предназначению.

6-8. Глупые говорят: корабли должны быть специализированы,

каждый для своей задачи, так лучше.

Знающий говорит: И что если ракетный корабль, который

может только пускать ракеты, встретится с подлодкой? И

что если противолодочный корабль, способный только

искать и уничтожать подлодки попадёт под ракетную

атаку? Не хочешь ли подумать об этом? При таком подходе

придётся под каждую задачу иметь по кораблю и по

экипажу, и формировать из них отряды, тогда как

многоцелевой корабль сравнимой цены сможет решать любую

из этих задач. Война непредсказуема, обстановка

непредсказуема, враг обязательно подстроит

неожиданность, корабли должны быть готовы ко всему,

значит они должны быть многоцелевыми.

6-9. Глупые говорят: надо строить такие корабли, чтобы

оружие на них можно было быстро менять. Например такой

корабль ведёт борьбу с подводными лодками, а потом надо

вести борьбу с надводными кораблями, и он пойдёт в базу

менять одно оружие на другое.

Знающий говорит: нет предела человеческой глупости и

безумию. Прежде чем построить такой корабль, надо найти

врага, который согласится ждать, пока ты каждый раз

будешь менять оружие!

Причём что важно, такой корабль не меньше, чем

нормальный, а со сменным оружием ещё и не дешевле. Как

такое вообще стало возможным?!

6-10.Вооружая корабль ракетами, надо понимать суть ракет.

7. РАКЕТЫ

7-1. В старину, атаковать ненаблюдаемую цель могли только

авианосцы. Появление ракет привело к тому, что теперь все корабли могут

атаковать ненаблюдаемую цель. Это революция.

7-2. Советские адмиралы говорили: выигрывай борьбу за первый залп, чтобы ударить

первым.

Хьюз говорил: атакуй первым эффективно, чтобы ударить не только первым, но ещё

и точно в цель.

Знающий говорит: атакуй первым, и не только эффективно, но ещё и скрытно – твой

залп не должен быть виден противнику, а

пеленг подходящих к нему ракет не должен вести к твоим кораблям!

Знающий говорит: используй залп чтобы обмануть врага насчёт того, откуда

прилетели ракеты, а реальное место пуска скрывай.

Тогда его залп отчаяния уйдёт не туда, где ты.

Вот что дали ракеты. Но они должны попадать в цели.

7-3. Вот маленькая ударная группа атакует большую, соотношение сил один корабль к

пяти. Вот ракеты поразили некоторые цели.

Остальные смогли уцелеть. Результат: соотношение стало один к трём, а где

атакующий неизвестно.

Вот маленькая ударная группа атакует снова. Ты всё ещё уверен в том, что

побеждает многочисленный? Ты всё ещё уверен, что

побеждает промышленная мощь и экономика? Вот что дали ракеты.

7-4. Знающий говорит – теперь важно не превосходство в численности, а превосходство

в залпе – больше ракет, ракеты должны быть

лучше, борьба за первый залп должна быть выиграна, цели должны поражаться, а

атака должна быть скрытна – тогда врага можно

разбить вообще без потерь – вот что дали ракеты. Старые правила теперь не

работают так, как раньше. Теперь совсем слабый

может разбить очень сильного. Это революция.

7-5. Но нужно знать, где противник, и нужно чтобы он не знал, где ты – к этому

свелось мастерство ракетного боя. Ещё нужно, чтобы

враг не мог бы сбить весь залп.

7-6. Поэтому ракетных кораблей нужно строить в количестве, минимально необходимом

для ведения боя, а все остальные ресурсы бросить

на разведку. Без разведки ракетный бой невозможен. С качественной разведкой

слабейший может побеждать сильнейшего. Вот что

дали ракеты. Но нужно не попасться на глаза врагу.

7-7. Вот гиперзвуковая ракета. Она взмывает в вышину и потом устремляется вниз. Не

увидит ли враг то, откуда её запустили? Не

отправит ли туда авиаразведку?

Вот сверхзвуковая ракета на малой высоте, заходит на цель не с той стороны,

откуда была запущена. Что врагу даст авиаразведка

в этом случае? Только потерю времени. Помни про скрытность!

7-8. Знающий говорит: те, кто ракеты создаёт, а разведывательные силы не создаёт,

делает глупость огромного масштаба. Какая

разница, что у врага ракеты хуже? Зато они поразят свои цели. Будет ли тебе

легче идти на дно с мыслью, что у них нет

гиперзвука? Подумай-ка об этом. Разведка и скрытность – это всё в ракетном бою.

И это не отработать просто стреляя по

мишенным позициям! Нужны настоящие тренировки!

7-9. А чтобы выйти на нужный рубеж пуска вовремя, нужна скорость.

<…>

Знающий говорит: на тех, кто не занимается военным строительством и боевой подготовкой по-настоящему, подменяя её разным хвастовством и обманом ложится страшная ответственность перед историей. Они носят свою незаслуженную форму, но приговор их

деяниям будут выносить войска их врагов, и он будет безжалостным.Этот тот путь, который ведёт только к ужасным поражениям и страданиям народа. Народ не простил бы обманщиков, но будет ли кому их не простить, когда всё закончится? Ведь всё может закончиться по-настоящему плохо.

К победе же придёт только тот, кто следует Дао.

http://samlib.ru/f/fenhe_m/dao.shtml – полностью читать по ссылке

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