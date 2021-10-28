Путин поручил «Газпрому» увеличить объемы газа в европейских хранилищах

Владимир Путин поручил «Газпрому» увеличить объемы газа в хранилищах Европы после закачки топлива в подземные хранилища в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это даст возможность надежно, стабильно, ритмично выполнять ваши контрактные обязательства — снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период. И кроме всего прочего, безусловно, создаст благоприятную ситуацию <…> на энергетическом рынке Европы в целом», — сказал Путин.

Президент также попросил главу «Газпрома» Алексея Миллера докладывать ему о том, как идет работа.

В правительстве Германии считают, что цены на газ скоро снизятся независимо от того, будет ли введен в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2». Исполняющий обязанности министра экономики страны Петер Альтмайер заявил, что «мощности газопровода «Ямал», украинского транзита и «Северного потока — 1» еще не исчерпаны».

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В начале октября президент Сербии Вучич попросил у Путина помощи в разрешении энергетического кризиса. Это произошло на фоне того, как цены на газ в Европе обновили исторический максимум и достигли пиковой цены $1937, затем опустились до $1198.

Рост цен на газ в Европе продолжается уже в течение длительного времени: на прошлой неделе они преодолели отметку в 1000 долларов за тысячу кубометров. Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко говорил, что главная причина высоких цен заключается в низком запасе газа в европейских газохранилищах из-за холодной зимы год назад и жаркого лета.

Бывший глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле сообщал, что цены на газ в Европе зимой могут остаться на высоком уровне из-за низкого заполнения подземных хранилищ.

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