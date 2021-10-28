 

Собаки помогут строить железные дороги в Германии

28.10.2021, 4:30, Новости дня
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Представители немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn сообщают, что для строительства новых участков путей призовут на помощь специально обученных собак.

Дело в том, что железные дороги придется прокладывать по тем участкам, на которых сейчас по-настоящему дикая природа. Экологи же, влияние которых в стране очень велико, выступают в защиту животного мира. Ведь в результате строительства могут пострадать многие представители фауны.

Собак уже начали обучать вынюхивать места обитания змей, ящериц, жаб и прочих лесных обитателей. Их в компании Deutsche Bahn пообещали собрать и переместить в более безопасные места, чтобы строительство нанесло как можно меньше вреда представителям дикой природы.



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