Собаки помогут строить железные дороги в Германии

Представители немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn сообщают, что для строительства новых участков путей призовут на помощь специально обученных собак.

Дело в том, что железные дороги придется прокладывать по тем участкам, на которых сейчас по-настоящему дикая природа. Экологи же, влияние которых в стране очень велико, выступают в защиту животного мира. Ведь в результате строительства могут пострадать многие представители фауны.

Собак уже начали обучать вынюхивать места обитания змей, ящериц, жаб и прочих лесных обитателей. Их в компании Deutsche Bahn пообещали собрать и переместить в более безопасные места, чтобы строительство нанесло как можно меньше вреда представителям дикой природы.