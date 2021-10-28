Microsoft готовит к выпуску ноутбук для школьников с упрощенной Windows 11

Специальную версию операционной системы Windows 11 пообещали вскоре представить специалисты компании Microsoft. Также они сообщили, что готовится к выпуску ноутбук, предназначенный для школьников. Именно для него и понадобится данная ОС, которая выйдет как упрощенный вариант Windows 11.

Речь идет о планах создать бюджетный портативный компьютер, обеспечивающий выполнение наиболее востребованных функций. В нем планируют установить относительно небольшой монитор. Размер диагонали, вероятно, составит всего 11,6 дюйма.

Также стало известно о процессоре – это будет Intel Celeron N4120, который обеспечит 8 Гб оперативной памяти. Такие решения помогут снизить цену. С другой стороны, ноутбук настроят специально под использование в учебных заведениях, заранее включив нужные функции.