 

Присяжные оправдали экс-главу Раменского района Подмосковья

28.10.2021, 4:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрисяжные оправдали экс-главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по делу об убийстве зампреда Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой, сообщил его адвокат.

Об этом информирует РИА «Новости».

Напомним, по подозрению в убийстве Исаенковой был задержан экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков. В июле Мосгорсуд отменил постановление о его аресте.

По словам адвоката, Кулаков не признает вину в убийстве.



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