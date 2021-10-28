Присяжные оправдали экс-главу Раменского района Подмосковья

Присяжные оправдали экс-главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по делу об убийстве зампреда Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой, сообщил его адвокат.

Об этом информирует РИА «Новости».

Напомним, по подозрению в убийстве Исаенковой был задержан экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков. В июле Мосгорсуд отменил постановление о его аресте.

По словам адвоката, Кулаков не признает вину в убийстве.