Присяжные оправдали экс-главу Раменского района Подмосковья
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Присяжные оправдали экс-главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по делу об убийстве зампреда Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой, сообщил его адвокат.
Об этом информирует РИА «Новости».
Напомним, по подозрению в убийстве Исаенковой был задержан экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков. В июле Мосгорсуд отменил постановление о его аресте.
По словам адвоката, Кулаков не признает вину в убийстве.
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