 

«Российские хакеры» атаковали оружейное лобби США

28.10.2021, 4:18, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНациональная стрелковая ассоциация США (NRA) подверглась кибератаке с использованием вируса-вымогателя, который связывают с «российскими хакерами», сообщают СМИ.

Хакеры выложили в сеть файлы, которые, как они утверждают, были украдены у NRA. Сама NRA заявила, что «не обсуждает вопросы, связанные с физической и электронной безопасностью», передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

Большинство украденных документов касаются грантов, финансируемых из бюджета стрелковой ассоциации. Если запрашиваемый хакерами выкуп не будет выплачен, киберпреступники грозятся опубликовать и другие украденные файлы, передает ТАСС.

По информации NBC, оружейное лобби США было атаковано группировкой Grief, в которую входят хакеры, составлявшие прежде коллектив Evil Corp. Власти США связывают Evil Corp с Россией. Против Evil Corp введены американские санкции. Bloomberg считает, что организация могла сменить название, чтобы избежать рестрикций.

В октябре сообщалось, что с вирусами, разработанными Evil Corp, связывают хакерскую атаку на американский медиа-холдинг Sinclair Broadcast Group. За первые шесть месяцев 2021 года выплаты хакерам, совершавшим в США атаки с помощью вирусов-вымогателей, составили 590 млн долларов. США заявили, что если РФ не хочет или не может бороться с хакерами, совершающими преступления с ее территории, США готовы сами «искоренять» их.



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