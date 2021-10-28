Украинские компании выкупили предложенную Россией электроэнергию

Ряд украинских компаний выкупил доступную мощность для поставок электроэнергии из РФ на Украину в ноябре, свидетельствуют результаты аукциона.

Результаты опубликовала компания «Укрэнерго». Выкуплено 2200 МВт мощности. Больше всего выкупило ООО «ЭРУ Трейдинг» – 654 МВт. Еще 500 МВт – ООО «ОНК-Групп», 290 МВт – ООО «Электротрейдинг Групп», 250 МВт – ООО «Стимекс», 200 МВт – ООО «ДЭ Трейдинг», 126 МВт – ООО «Артлекс-Энерджи», 100 МВт – ООО «Энергопоставщик» и 80 МВт приобрело «Электро Партнерс», передает ТАСС.

Всего в аукционе приняли участие 10 компаний. Цена МВтч составила 0,29 копеек (0,01 доллара), передает РИА «Новости».

Напомним, Украина установила запрет на импорт электроэнергии из РФ и Белорусии до конца сентября, затем он был продлен на октябрь. Так как далее запрет пока не продлевался, «Укрэнерго» объявило аукционы на импорт электроэнергии в том числе из Белоруссии и России. Украина выкупила всю доступную в ноябре для импорта электроэнергию из Белоруссии.