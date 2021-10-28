 

Мнение: Шоколадница, прощай

28.10.2021, 4:04, Разное
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Да, господа! Сегодня (точнее, уже вчера) на Китай-городе была очень интересная история!

А если точнее – в Шоколаднице был полный аншлаг. Люди буквально шли и шли! Все внезапно захотели обзавестись “Эмпатиями”, видимо, предвидя долгие осенние дни в карантине. А с чем лучше всего коротать локдаун, как не с хорошей книжкой “про нашу жисть”! Я удивился – шли и читатели из ЖЖ, и читатели из Фейсбука, и даже – неожиданно – юноша Никита из Телеграма! Да-да – хотя у меня в Телеграме всего-то 1300 подписчиков и закрыты комменты, но и оттуда уже приходит племя младое, незнакомое.

Поздно догадались сделать фото – людей-то было вдвое больше. Прихватил две типографских упаковки книжек – разошлись все! Такого наплыва, ей-богу, не было даже в первые недели после выхода моего бестселлера – славной доковидной осенью 2019.

Как мы шутили за столом (точнее, столики-то пришлось сдвинуть) – “Сразу видно, кто собрался – читатели Сапожника! Семь человек рядом – и ни одного в маске!” Да, “эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать…” Семь человек без куар-кодов и без масок сидят в кафе, без социальной дистанции – слыханое ли дело? Эх – будут вздыхать потомки, – да у вас тогда в октябре 2021 еще была свобода!”

Свобода, друзья – она внутри. Напоминаю всем, кто не успел или опоздал – книжки все еще можно получить по почте, тем паче, что почта у нас будет работать и в локдаун! Пишите в личку или на адрес [email protected] – будет что почитать.

А Шоколадница с завтрашнего дня – закрыта.

Источник: Размышления вольного социолога



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