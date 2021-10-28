Мнение: Вакцинация от коронавируса: опасения и риски

Вышел свежий опрос ВЦИОМ на тему вакцинации и ковида.

ВЦИОМ представляет данные опроса россиян о вакцинации от коронавируса.

Две трети россиян (67%) в той или иной степени опасаются, что они сами или их близкие могут заболеть коронавирусом, 12% уверены, что ни с ними, ни с их близкими этого не случится, 7% пока не задумывались об этом, а 12% опрошенных сообщили, что они сами или их близкие уже переболели.

В период с февраля 2020 г. россияне более всего опасались заболеть коронавирусом в конце марта — начале апреля 2020 г. (80-81%). К августу 2020 г. доля опасающихся снизилась на 12 п.п. (69%), вновь увеличившись к октябрю 2020 г. (77%). После этого доля опасавшихся заболеть коронавирусом россиян постепенно снижалась, пока не достигла в марте 2021 г. 58%, сохраняясь с незначительными колебаниями до сентября 2021 г. (60%).

Три четверти россиян (77%) согласны с тем, что делать или не делать прививку — личное дело и право каждого (85% среди граждан от 18 до 44 лет), 20% не согласны с этим (26-27% среди старшего поколения).

Почти такая же доля наших сограждан (73%) разделяет мнение, что призывать людей отказываться от прививки от ковида недопустимо, никто не имеет на это права в сложившихся условиях. 22% не разделяют это мнение (27% среди 18-24-летних).

Более половины россиян (64%) согласны, что призывать людей отказаться от вакцинации — значит подвергать их жизнь и здоровье опасности (70-76% среди старшего поколения), 28% так не считают (38-40% среди молодежи).

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/vakcinacija-ot-koronavirusa-opasenija-i-riski – цинк

В общем, активные антипрививочники в существенном меньшинстве, но с другой стороны большинство граждан против всеобщей обязательной вакцинации и активные сторонники обязательной вакцинации для всех, также в меньшинстве. Вот такой вот парадокс отечественного бытия. Этот момент стоит учитывать для понимания того, почему власти ведут себя так непоследовательно и пытаются уместить оба этих фактора в своей деятельности и риторике по борьбе с эпидемией. Как уже ранее отмечалось, для властей тут нет однозначно хороших решений – они как правило вынуждены перебирать между плохими и очень плохими решениями. так как попытка пойти на поводу у одного из "меньшинств" означает противопоставить себя большей части общества в том или ином виде, что чревато последствиями. Поэтому решения будут и далее оставаться последовательно-половинчатыми. Поэтому обязательная вакцинация обязательна не для всех.

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