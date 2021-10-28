Мнение: Комендантский час

Комендантский час, введенный в Хакасии с завтрашнего дня по 7 ноября, идеально демонстрирует тот факт, что все эти локдауны, нерабочие дни, вакцинации и прочие мероприятия властей не имеют к медицинской стороне вопроса ни малейшего отношения.

Комендантский час — это мера запугивания. Террор чистой воды. Вирус не пьет кровь по ночам, не боится осиновых кольев и солнечного света. Уже поэтому комендантский час — против людей. И только.

Борьба с вирусом (что бы кто ни понимал под этим термином) трансформируется в борьбу с людьми. Такими темпами про исходную проблему скоро забудут, главным врагом станут именно люди.

Что особенно интересно именно в этой ситуации, так то, что губернатор Хакасии Коновалов — представитель КПРФ. Что само по себе говорит лишь одно: нынешняя КПРФ — просто пособник фашистского режима и его подручный. Риторика верхушки КПРФ и ее позиционирование как оппозиционной партии — это банальная демагогия. Во всем остальном она полностью и безоговорочно поддерживает преступную политику режима по отношению к народу и стране.

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