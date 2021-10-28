 

Эрмитаж пожаловался в прокуратуру на петербуржца

28.10.2021, 3:40, Разное
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…который повесил свой портрет в Военной галерее 1812 года.

Эрмитаж попросил прокуратуру Санкт-Петербурга организовать проверку после того, как петербуржец Кирилл Смородин повесил свой портрет в Военной галерее 1812 года. Об этом пресс-служба музея сообщила «Фонтанке».

Фото из инстаграма Смородина

20 октября Смородин выложил у себя на странице в инстаграме пост из Эрмитажа — он гулял по музею и повесил на стену в Военной галерее 1812 года свое изображение в мундире. Позднее он закрыл аккаунт и удалил публикацию.

В Эрмитаже сообщили, что музейный смотритель обнаружила изображение и немедленно его сняла. Музей попросил провести прокурорскую проверку и оценить действия гражданина на «предмет возможного нарушения им законодательства Российской Федерации, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества».

Ранее сегодня СК по Санкт-Петербургу организовал проверку после того, как в галерее «Свиное рыло» выставили картину художника Кирилла Миллера «Живые и мертвые» — на полотне живые люди несут в руках плакаты с изображением мертвых людей, чьи тела разлагаются.

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Источник: Новая газета



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