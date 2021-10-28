 

Более ста жертв конфликта в Донбассе извлекли из массового захоронения в Луганске

28.10.2021, 3:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ самопровозглашенной Луганской народной республике специалисты извлекли более 120 тел из массового захоронения жертв конфликта в Донбассе, расположенного на окраине Луганска, сообщила председатель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в ЛНР Анна Сорока.

«Полевой командой межведомственной рабочей группы из стихийного массового захоронения, расположенного на территории города Луганска, в районе поселка Видный-1, извлечены на данный момент останки 124 жертв украинской агрессии», – приводит ее слова РИА «Новости».

По ее словам, с начала работы рабочей группы по розыску захоронений из массовых захоронений в ЛНР извлечены останки 251 жертвы конфликта в Донбассе. Судмедэксперты проводят осмотр извлеченных тел, а также надлежащие процедуры по отбору биологического материала для дальнейшей идентификации.

«Значительно ускорить процесс идентификации останков помогают обращения родственников тех, кто погиб в результате действий вооруженных формирований Украины. Родственниками погибших и пропавших без вести жителей Донбасса сдано уже более 130 образцов крови для создания в дальнейшем ДНК паспорта», – отметила Сорока.

В августе сообщалось, что специалисты приступили к извлечению из стихийных массовых захоронений в самопровозглашенной Луганской народной республике тел погибших в ходе конфликта жителей Донбасса.

В мае глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в результате конфликта в Донбассе погибли примерно 14 тыс. человек, это число включает украинских военных и жертв среди гражданского населения. 

В феврале в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека сообщили, что число погибших в результате конфликта в Донбассе составляет 13,1-13,3 тыс. человек («не менее 3375 гражданских лиц, около 4150 украинских военных и примерно 5700 членов вооруженных групп»).



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