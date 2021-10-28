Завод по производству АК-103 собрались запустить в Венесуэле в 2022 году

Строительство и ввод в эксплуатацию завода по производству автоматов Калашникова АК-103 в Венесуэле должно завершится до конца 2022 года, сообщил гендиректор Рособоронэкспорта (входит в Ростех) Александр Михеев.

Михеев заявил, что таковы планы «при отсутствии независящих» от российской стороны обстоятельств. После запуска завод могут модернизировать. Этот вопрос рассмотрят «в случае обращения венесуэльской стороны».

В 2021 году проведена работа по строительству и оснащению завода, причем «глобальное повышение цен не повлияло на ход выполнения работ». Этого удалось добиться «благодаря своевременному планированию и закупке инженерного оборудования», передает ТАСС.

Напомним, о планах России построить в Венесуэле завод по производству автоматов Калашникова и фабрики боеприпасов стало известно еще в 2006 году. Этот проект продвигал ныне покойный экс-президент Венесуэлы Уго Чавес. Контракт предусматривает разворачивание в Венесуэле полного лицензионного производства АК-103. Ежегодно завод должен выпускать 25 тыс. автоматов.