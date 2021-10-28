 

«Союз» с наклейками под хохлому стартовал с Байконура

28.10.2021, 3:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыС космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-18», информирует Роскосмос.

Ракета успешно вывела «Прогресс МС-18» на околоземную орбиту, тот взял курс на МКС. К МКС грузовой корабль должен пристыковаться 30 октября в 4.34 мск, передает РИА «Новости».

Ракета была украшена узорами под хохлому в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода. На второй ступени помещен стикер с надписью к 800-летию Нижнего Новгорода. Также есть наклейка «180 лет Сбербанку».

Напомним, корабль доставит на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, 1509 кг оборудования и материалов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты, в том числе для новогоднего стола.



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