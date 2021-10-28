 

JP – Израиль разрешит въезжать в страну туристам, привитым «Спутником V»

28.10.2021, 3:18, Новости дня
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Власти Израиля разрешат тем, кто привит «Спутником V», въезжать в страну, пишет The Jerusalem Post. Как отмечает издание, это решение вступит в силу 15 ноября.


Reuters

Израиль разрешит туристам, привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V», въезжать на свою территорию, пишет The Jerusalem Post.

Об этом стало известно всего через несколько дней после встречи израильского премьера Нафтали Беннета с президентом РФ Владимиром Путиным и через неделю после того, как офис премьер-министра Израиля объявил о том, что в страну смогут въезжать лишь те, кто привит вакциной, признанной Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, Европейским агентством по лекарственным средствам или Всемирной организацией здравоохранения.

Решение по российской вакцине вступит в силу 15 ноября. Оно было принято по итогам встречи между Беннетом и высокопоставленными представителями Министерства здравоохранения Израиля.

Как напоминает The Jerusalem Post, РФ борется за одобрение своей вакцины в Израиле с осени прошлого года, когда она объявила, что её вакцина на 92% эффективна в защите от COVID-19.

В статье также отмечается, что РФ подала в ВОЗ заявку на одобрение вакцины «Спутник V» в феврале 2021 года, но до сих пор этот процесс не завершён.



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