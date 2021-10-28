Euronews – на границе Польши и Германии полиция проверяет автомобили в поисках мигрантов

По словам немецких полицейских, они не имеют представления о точном числе нелегальных мигрантов, которые проникают в ЕС с территории Польши через Белоруссию, пишет Euronews. Проверки и досмотры автотранспорта пока осуществляются только выборочно и только в очевидных местах, что вряд ли остановит поток нелегалов, которые уже вошли в Евросоюз.

ЙОНА КАЛЛГРЕН, корреспондент Euronews: На границе между Польшей и Германией сейчас такая ситуация: полиция проводит выборочные проверки, досматривая каждый десятый или пятнадцатый автомобиль. Полицейские просят остановиться и проверяют удостоверения личности, а также смотрят, нет ли пассажиров на задних сидениях и так далее.

Ищут, конечно, мигрантов. Тех, кто прибыл в Беларусь из Афганистана или Ирака — практически по приглашению правительства страны и президента Лукашенко, и им было сказано двигаться в ЕС. Многие уже пересекли белорусско-польскую границу, затем пересекли Польшу и теперь добрались до этой границы.

Полиция заявляет, что каждый день задерживает здесь от 80 до 100 человек. Но проверки осуществляются только выборочно и только в очевидных местах — таких как это. По словам полицейских, они не имеют представления о точном числе пересекающих границу нелегальных мигрантов, для которых весь Европейский союз теперь открыт. Они уже вошли в Евросоюз.

Йона Каллгрен с польско-немецкой границы, для Euronews.

Дата выхода в эфир 26 октября 2021 года.