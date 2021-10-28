 

Мнение: Су-35 в Камышли

28.10.2021, 2:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На аэродроме Камышли в Рожаве объявился Су-35. Ранее машины подобного уровня тут не отмечались.
Выглядит как сигнал "другу Реджепу".

PS. Вчера ВКС РФ достаточно больно долбили миньонов Эрдогана в Идлибе. Что впрочем не помешало продолжению вялотекущему замеса между ХТШ и другими группировками боевиков, которые не хотят подчиняться власти Джулани. Впрочем, это стандартное сезонное обострение при затягивании позиционной паузы на фронте. Кипучую энергию надо куда-то девать, а раз турки не дают наступать на Асада или курдов, остается резать друг друга в местной “игре в кальмара”.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.09 / Каковы шансы Тихановской стать лидером Белоруссии для других стран

20.01 / Мнение: О возвращении Дональда Трампа

18.09 / Самые хорошие, добрые и заботливые: рейтинг лучших бабушек по знаку зодиака

02.02 / Любовница женатого – Личное мнение

02.11 / Дочь Ангелина показала Ларису Долину без фильтров

07.08 / «Внутри России удобно, даже уютно. Но работать нельзя вообще»

21.07 / Российским пенсионерам хотят выплатить по 15 тысяч рублей

25.01 / Мнение: Провокаторы и мирный протест

30.08 / “Единая Россия” согласовала с правительством сроки выплат пенсионерам

19.10 / Володин предложил разделить регионы на группы по бюджетам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика