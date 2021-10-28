Мнение: Су-35 в Камышли

На аэродроме Камышли в Рожаве объявился Су-35. Ранее машины подобного уровня тут не отмечались.

Выглядит как сигнал "другу Реджепу".

PS. Вчера ВКС РФ достаточно больно долбили миньонов Эрдогана в Идлибе. Что впрочем не помешало продолжению вялотекущему замеса между ХТШ и другими группировками боевиков, которые не хотят подчиняться власти Джулани. Впрочем, это стандартное сезонное обострение при затягивании позиционной паузы на фронте. Кипучую энергию надо куда-то девать, а раз турки не дают наступать на Асада или курдов, остается резать друг друга в местной “игре в кальмара”.

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