Мнение: Анатолий Ющенко

Только что получил сообщение: умер Анатолий Ющенко, мой хороший питерский знакомый. Он же организовывал мои семинары, семинары мои и Хазина. Сообщают, что причина – сердечная недостаточность. Мы разговаривали с ним дней 10 назад, он пожаловался на самочувствие, после этого телефон перестал отвечать.

В целом ситуация мне знакома – ровно так же умер в прошлом году тесть. Три дня жаловался на боли, три дня ездил в больницу, проходил весь адский круг врачей, после чего его разворачивали домой. Дома и умер – инфаркт. Классическая картина неоказания помощи пр причине отсутствия мест, врачей, совести и прочих атрибутов ушедшей в прошлое цивилизации.

Думаю, что и с Анатолием вряд ли что-то иначе. Сейчас вся медицина лечит только одну болезнь, остальные – по остаточному принципу. Средневековье как есть.

Для тех знакомых Анатолия, кто сейчас в Петербурге, и кто еще не в курсе произошедшего: прощание в пятницу в 11:30 в крематории, в большом зале.

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