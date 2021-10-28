Как правильно воспитать ребенка: определяем характер по линиям на руке

Проанализировав линии на ладошке ребенка, можно не только узнать его характер, но наладить с ним общение. Хиромант Иван Громов рассказал “Пятому каналу” на что именно стоит обратить внимание и как полученная информация может пригодиться в воспитательных целях.

Специалист объяснил, что самая важная линия, на которую необходимо смотреть в первую очередь – линия головы, расположенная над линией жизни. Чтобы узнать по ней характер ребенка, необходимо проследить за ее особенностями именно на правой руке.

По словам Громова, если линия головы идет прямо и строго от указательного пальца до мизинца, то малыша можно назвать упертым и своевольным. Заставить что-то делать такого ребенка очень трудно – родительский авторитет в этом вопросе не поможет. С таким чадом нужно общаться исключительно на равных.

Если линия головы начинается у края ладони и обрывается на ее середине, слегка уклоняясь вниз, то малышу достался характер намного проще. С ним можно выстраивать диалог и пользоваться авторитетом старшего – такой ребенок больше расположен к общению.

Также хиромант объяснил, что родителям стоит обратить особенное внимание на расположение линий головы и жизни относительно друг друга. Если они выходят из одной точки, то ребенок имеет склонность к неуверенности в себе. По словам Громова, такому малышу необходимо чаще других говорить о том, что он способен на все.