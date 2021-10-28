Суд в Москве заочно арестовал подозреваемого в убийстве семьи банкира Яхонтова

Кунцевский суд Москвы заочно арестовал подозреваемого в убийстве бывшего топ-менеджера обанкротившегося «Смоленского банка» Михаила Яхонтова и его семьи.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал заочный арест в отношении Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова, его супруги и их малолетнего сына», – сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что следователи установили предполагаемого убийцу бывшего топ-менеджера обанкротившегося «Смоленского банка» Михаила Яхонтова, его жены и сына. Подозреваемым оказался бывший деловой партнер Яхонтова Андрей Скрипкин, он задержан на территории Белоруссии, куда он уехал после совершения преступления.

Напомним, следователи установили личности убитых в квартире на западе Москвы, ими оказались бывший топ-менеджер обанкротившегося «Смоленского банка» Михаил Яхонтов, его жена и сын.

Ранее представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что двое взрослых и ребенок убиты в квартире дома на западе Москвы, возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.