 

Власти Тайваня подтвердили присутствие военных США

28.10.2021, 2:30, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНа территории Тайваня присутствуют американские военные, которые занимаются подготовкой местных сил, сообщила глава администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Главу администрации спросили, сколько военных США находятся на острове. Она ответила, что у Тайваня «есть широкий спектр сотрудничества с США, направленный на укрепление обороноспособности», при этом американских военных «не так много, как люди думают», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Цай Инвэнь заявила, что «верит» в поддержку со стороны вооруженных сил США в случае агрессии со стороны Китая. Она подчеркнула «длительные отношения с США и поддержку со стороны американцев, Конгресса и администрации», которая «очень помогает» Тайваню, передает ТАСС.

Напомним, глава американского государства Джо Байден сообщил о готовности США защищать Тайвань от Китая. СМИ сообщали, что на Тайване располагаются порядка 20 бойцов морской пехоты США и подразделения спецопераций, они занимаются обучением ограниченных формирований тайваньских сухопутных войск.



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