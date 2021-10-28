Власти Тайваня подтвердили присутствие военных США

На территории Тайваня присутствуют американские военные, которые занимаются подготовкой местных сил, сообщила глава администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Главу администрации спросили, сколько военных США находятся на острове. Она ответила, что у Тайваня «есть широкий спектр сотрудничества с США, направленный на укрепление обороноспособности», при этом американских военных «не так много, как люди думают», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Цай Инвэнь заявила, что «верит» в поддержку со стороны вооруженных сил США в случае агрессии со стороны Китая. Она подчеркнула «длительные отношения с США и поддержку со стороны американцев, Конгресса и администрации», которая «очень помогает» Тайваню, передает ТАСС.

Напомним, глава американского государства Джо Байден сообщил о готовности США защищать Тайвань от Китая. СМИ сообщали, что на Тайване располагаются порядка 20 бойцов морской пехоты США и подразделения спецопераций, они занимаются обучением ограниченных формирований тайваньских сухопутных войск.