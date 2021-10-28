Трамп припугнул США бегством миллиардеров

В случае введения властями США «налога на миллиардеров» сверхбогатые люди могут просто уехать из страны, сообщил экс-глава американского государства Дональд Трамп.

«Какая страна больше всего выиграет от «налога на миллиардеров», налога на богатство? Куда переедут богатые люди и компании, оставив США на произвол судьбы?» – сообщил бывший хозяин Белого дома, добавив, что значительному числу миллиардеров «нет необходимости находиться в США».

Трамп заявил, что ему известны все государства, которыми «управляют с умом». По его словам, «все они в восхищении от того, что радикальные левые безумцы творят в Конгрессе». Трамп заявил: «Мне вот интересно, дадут ли мне баллотироваться в президенты снова, если я уеду в другую страну?». «Впрочем, я, наверное, пережду здесь, но большинство других не станет этого делать!» – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, Демократическая партия США предлагает ввести налог на рост состояния сверхбогатых. Сейчас миллиардеры в США, которых более 700, платят налоги по ставке значительно меньше, чем у простых американцев. Активы облагаются налогом только при продаже. Зато они могут получать кредиты, которые тоже не облагаются налогом. После смерти миллиардера происходит безналоговая передача значительной части его активов наследникам.