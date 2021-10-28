Le Monde – энергетический кризис возродил в Европе споры об отношениях с Россией

Столкнувшись со скачком цен на энергоносители, европейские страны всё больше расходятся во мнениях относительно мер борьбы с кризисом и своих отношений с Россией в этом контексте, пишет Le Monde. Как передаёт газета, пока Польша призывает не идти за помощью к «Газпрому», а Германия пытается найти компромисс с Москвой, Венгрия и Чехия склоняются к углублению сотрудничества с Россией в сфере поставок газа.



Reuters

Столкнувшись с резким ростом цен на энергоносители и вопросом о том, какие меры необходимы, чтобы снизить расходы на потребление энергии и не поставить под угрозу восстановление экономики, страны ЕС, похоже, всё больше расходятся во мнениях, пишет Le Monde. «В краткосрочной перспективе все они знают, что Европа ничего не может сделать и возможны только действия на национальном уровне», — отмечает газета. 19 стран, в числе которых Франция, Нидерланды, Испания и Италия, уже приняли решение о снижении налогов и введении различных субсидий.

Однако в долгосрочной перспективе европейские страны придерживаются разных точек зрения. С одной стороны, страны на севере Европейского союза, которые рассматривают нынешний скачок цен на энергоносители как чисто конъюнктурное явление, отстаивают существующий статус-кво. Как утверждается в совместном заявлении Австрии, Германии, Дании, Эстонии, Финляндии, Ирландии, Люксембурга, Латвии и Нидерландов, опубликованном 25 октября, ни общий европейский рынок электроэнергии или газа, ни меры, принятые для борьбы с глобальным потеплением в рамках «Зелёного соглашения», ни к чему не приведут.

В то же время Франция, Испания, Греция, Румыния и Чешская Республика выступают за модернизацию газового рынка путём улучшения координации поставок — и даже совместного хранения или закупок энергоносителей — и за реформу рынка электроэнергии. «Каждое повышение цен на природный газ на один евро за мегаватт-час приводит к дополнительным расходам на уровне счетов за электроэнергию в размере 2,7 миллиарда евро для европейских потребителей», — написали в заявлении по этому вопросу власти Испании.

Как поясняет издание, сегодня цены на электроэнергию индексируются по ценам на источники энергии, чаще всего получаемые от газовых или угольных энергоцентралей что позволяет избежать перебоев в поставках. Франция, которая получает 70% своего электричества от атомных электростанций, или Испания, которая вложила значительные средства в возобновляемые источники энергии, хотят, чтобы эта цена каким-то образом соответствовала себестоимости производства электроэнергии в конкретной стране — в их случае более низкой. «Это предложение не имеет смысла для других европейских стран, которые производят электроэнергию на основе газа», — констатирует источник издания в дипломатических кругах.

Третий фронт в основном состоит из стран Восточной Европы во главе с Польшей, которые используют энергетический кризис как предлог, чтобы оспорить пакет законов, предложенный еврокомиссией с целью привести 27 стран к «углеродной нейтральности» к 2050 году или получить больше помощи для поддержки своих усилий. Для этих стран, всё ещё очень зависимых от угля, переход на более экологичные источники энергии будет сопряжён с издержками, которые приведут к росту цен на энергоносители. И Европа, 36 миллионов жителей которой не в состоянии оплатить нормальный обогрев своих домов, не может себе этого позволить.

Как прогнозирует газета, в краткосрочной перспективе Еврокомиссия, которая взяла на себя обязательство подумать о структурных реформах на европейском энергетическом рынке, скорее всего, встанет на сторону сторонников статус-кво. Она продолжает убеждать Варшаву и её партнёров, что переход к экологическим источникам энергии — это способ для Европы быть менее зависимой от иностранного газа, 90% которого континент импортирует, и в конечном итоге снизить стоимость энергии.

Комиссия также вряд ли окажется более благосклонной к предложениям Парижа и Мадрида. Говоря о способе установления цен на электроэнергию, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что «изменение этого режима может помешать переходу на чистую энергию», поскольку удорожание стоимости мегаватт-часа делает использование более экологически чистой энергии более выгодным. Симсон также выразила сомнения в целесообразности создания системы, в которой цена на электроэнергию была бы отделена от цены на газ, и напомнила, что существующая система гарантирует реальную безопасность поставок.

Помимо этих разногласий, энергетический кризис возродил ещё одну геополитическую дискуссию между членами ЕС — об отношениях между Европой и Россией, которая является ведущим поставщиком газа в Старом Свете, отмечает газета. Польша, традиционно с недоверием относящаяся к своему соседу, опасается, что её партнёры по ЕС обратятся к Москве в попытке ослабить нынешнюю напряжённость. Владимир Путин, по словам издания, действительно поощряет такой подход, намекая на снижение цен для правительств, которые будут заключать долгосрочные контракты с «Газпромом». Он также ставит новые поставки газа европейцам в зависимость от ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», соединяющего Россию с Германией.

Берлин, в свою очередь, прилагает все усилия, чтобы уговорить Москву. Что касается традиционных союзников Кремля, таких как Будапешт или Прага, их нельзя назвать невосприимчивыми к «русским сиренам», пишет Le Monde. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш даже призвал Еврокомиссию «забыть» об идее снижения зависимости ЕС от российского газа. «Этого никогда не произойдёт», — заявил он.

Как уточнила во вторник Кадри Симсон, Еврокомиссия анализирует «действия основных операторов рынка», однако председатель Урсула фон дер Ляйен уже дала понять, что будет сложно обвинить в кризисе «Газпром». Конечно, «он не отреагировал на растущий спрос, как в предыдущие годы», заметила она в ходе заседания Европейского парламента 20 октября. Однако «Газпром выполнил условия своего долгосрочного контракта с нами», подчеркнула глава Еврокомиссии.