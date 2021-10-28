В Москве определили исполнителей главных ролей в «Новогоднем мюзикле РДШ»

В прямом эфире «Классного радио» состоялся финальный этап кастинга в иммерсивное представление «Новогодний мюзикл РДШ». В прямом эфире Ирина Плещева, Игорь Матвиенко, Елена Кипер и Борислав Володин провели творческие собеседования с полуфиналистами, которые станут исполнителями главных ролей в Новогоднем мюзикле РДШ.

Творческие собеседования прошли с участниками кастинга из девяти регионов РФ – от Красноярска до военного города Саров Нижегородской области. «Ребята, несмотря на сложности, мы движемся к Новогоднему чуду. Самый лучший праздник – это тот, который вы сделали сами. Спасибо нашим гостям, которые к нам присоединились, потому что сделать его красиво, профессионально и так, чтобы вся страна заметила, мы сможем только с их помощью. Поэтому дерзайте! Я рада, что сегодня с нами есть ребята и те, которые на связи, и те, которые находятся за кадром, но активно прошли кастинги с большим успехом. Очень надеюсь, что мы с вами встретимся здесь, в Москве, в преддверии Нового года, все вместе обнимемся и друг друга поздравим!» – обратилась к участникам эфира исполнительный директор РДШ Ирина Плещева, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Новогодний мюзикл будет создан по мотивам легендарных сказок «Сказка о потерянном времени», «Электроник» и других, главной идеей которых является упущенное время.

Ранее эксперты Национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters отсмотрели более 300 заявок от школьников со всей страны и выбрали 10 полуфиналистов. Для участия в кастингах приглашались творческие школьники страны в возрасте от 12 до 17 лет. Все что нужно было для отбора – это прислать видео творческого номера для онлайн кастинга, или прийти на очный отбор, которые прошли в период с 14 по 26 октября в 6 регионах России.

Кроме того, в рамках эфира Российское движение школьников подписало соглашение о сотрудничестве с Национальным чемпионатом творческих компетенций ArtMasters.